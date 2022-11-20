MASKİ’den alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediliyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde yapılaşmanın yoğun olduğu 293 ve 297 sokakta 400 metrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirilirken Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesinde 19 kilometrelik altyapı çalışmalarında son aşamaya geldi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak adına yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde yapılaşmanın yoğun olduğu 293 ve 297 sokakta 400 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bu bölgede yerleşim sağlayan vatandaşlara kesintisiz ve daha kaliteli su imkanı sağlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğünün kırsal mahallelerdeki alt ve üstyapı yatırımları Yunusemre ilçesinde de devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarıyla yürütülen 154 Mahalle Projesiyle Seyitli Mahallesinde de çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Mahallede 9 kilometrelik içme suyu hattı ile 10 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarında son noktaya gelindi. Altyapı çalışmalarının sona yaklaşmasıyla birlikte başlanılan 50 bin metrekarelik üstyapı işi de hız kazandı. Mahalleye daha sağlıklı içme suyu temini için 100 tonluk içme suyu deposu ve daha sağlıklı bir çevre için paket atık su arıtma da yapıldı.