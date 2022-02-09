MASKİ Su rezervlerinin durumunu DSİ ile paylaştı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gelecekteki su sıkıntısının giderilmesi ve yeni su rezervlerinin bulunması amacıyla Akpınar ve Ilıca İçme Suyu Tesisleri’nin bulunduğu mevkide hidrojeolojik etüt çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalardan elde edilen veriler, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri ile paylaşıldı.

Küresel iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün Dünya üzerindeki etkisini hissettirirken, su kaynaklarının hızla azalmasını da beraberinde getiriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem veren ve bu konuda ciddi adımlar atan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, artan su ihtiyacına karşılamaya yönelik proje üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda İdare bünyesinde bulunan ve Manisa merkezinin önemli bir bölümüne içme suyu sağlayan Akpınar ve Ilıca İçme Suyu Tesisleri’nin bulunduğu mevkide, yeni su rezervleri tespit etmek amacıyla bir hidrojeolojik etüt çalışması yapıldı. MASKİ tarafından yapılan bu çalışmanın sonucunu Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri ile paylaşmak adına bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cenk, MASKİ Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, şube müdürleri, ilgili firmanın yetkilileri ile Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar da katıldı. Toplantıda, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni su rezervlerini bulmak amacıyla sahada yaptırılan hidrojeolojik etüt çalışmalarının sonuçları sunum eşliğinde paylaşıldı.

“Manisa’nın su kaynakları için önemli bir çalışma”

Gerçekleştirilen çalışmaların Devlet Su İşlerinin (DSİ) Manisa il merkezine uygun su kaynakları için hazırlattığı Master Plan çalışmaları için büyük önem arz ettiğini belirten Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, bu verilerin uygulanacak projelerin değerlendirilmesinde önemli bir kaynak olacağını belirtti. Aydınyer, “Suya ulaşım gün geçtikçe zorlaşıyor. Susuzluk ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Küresel ölçekte bir soruna karşı mücadele veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün hassasiyetle üzerinde durduğu bu konu ile ilgili çalışmalar yapıyor, proje üretiyoruz. Manisa merkezinin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Akpınar ve Ilıca içme suyu tesislerimizin bulunduğu bölgede yeni su rezervleri bulmak amacıyla hidrojeolojik etüt çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamızı, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri ile paylaşmak amacıyla bir toplantı yaptık. Böylece bu veriler DSİ’nin Manisa il merkezine uygun su kaynakları için hazırlattığı Master Plan projesi için büyük önem teşkil edecek. İdaremiz bünyesinde yürütülen hidrojeolojik etüt verileri Devlet Su İşlerinin (DSİ) planları için de büyük önem arz etmektedir” dedi.