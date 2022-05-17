MASKİ su baskınlarına son veriyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Kayapınar Gürle yolunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları ile yaşanan sorunları çözmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesi Kayapınar Gürle yolunda yağmursuyu hattı çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek su taşkınlarının çevredeki fabrikalara ve hanelere ulaşması engellenecek. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi altyapı işlerinin ardından bu bölgede sıcak asfalt çalışması yapacak. Ayrıca ekipler tarafından bölgedeki bacaların da temizliği yapılıyor.

Kayapınar Mahalle Muhtarı Reis Eren, “Emlakdere ile Kayapınar arasında yağmur yağdığında su baskınları oluyordu. Bölgedeki vatandaşlarımız sorun yaşıyordu. MASKİ önemli bir çalışma yaparak sıkıntıyı çözüyor. Ne istediysek çok şükür gerçekleşiyor. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt imalatı yapacak. İnşallah güzel olacak. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Cengiz başkanımıza diyecek bir şey yok zaten. Her anlamda başkanımız muhteşem işlere imza atıyor. Sağ olsun var olsun” ifadelerini kullandı.

Gürle Mahalle Muhtarı İsmail Garip, “Yılların sorununa kökten çözüm getirilmesi bizleri çok memnun etti. Güzel olacak inşallah. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.