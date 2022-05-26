MASKİ Mandallı Mahallesinde vatandaşın taleplerini dinledi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Ahmetli ilçesine bağlı Mandallı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor. Bu çerçevede İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Ahmetli ilçesine bağlı Mandallı mahallesine ziyarette bulundu. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü ve MASKİ İlçe Şefi Nilhan Kılıç da hazır bulundu. Mahalle Muhtarı Adem Erbay ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.

Mandallı mahalle muhtarı Adem Erbay, mahallelerinde yapılan hizmetleri unutmayacaklarını belirterek, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzün geçtiğimiz yıllarda mahallemize yaptığı çalışmalar ile bu bölgenin adeta çehresi değişti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden de çok memnunuz. Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile mahallemiz daha yaşanılabilir bir yer oldu. Cengiz Başkandan Allah razı olsun. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.