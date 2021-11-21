MASKİ, kendi tasarladı, kendi montajını yaptı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesinde işlettiği Durasıllı Atıksu Arıtma Tesisinde kendi personelince tasarladığı blower sisteminin havalandırma havuzuna montajını yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli Durasıllı Atıksu Arıtma Tesisinde arıtma prensibini geliştiren bir çalışmaya imza attı. Tesiste atıksu girişlerinde yaşanan oksijen yetersizliğini çözüme kavuşturmak için fırça aeratörlere ek olarak blower sistemi planlanarak montajı yapıldı. Düşük bir maliyet ile tamamen Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı mühendislerince tasarlanan ve montajı yapılan sistem ile havalandırma havuzuna ilave oksijen sağlanıp, bakteri popülasyonu için gereken hava ihtiyacının karşılanması ve bunun neticesinde farklı karaktere sahip atıksu girişlerinde tesis çıkış suyunun olumsuz etkilenmemesi hedeflendi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Alanında yetkin mühendis arkadaşlarımız önemli bir çalışmaya imza attı. Durasıllı Atıksu Arıtma Tesisinin daha verimli bir şekilde çalışması için düşük bir maliyetle arıtım sürecinde büyük öneme sahip oksijen ihtiyacını mühendis arkadaşlarımız kendi geliştirdikleri sistemle devreye aldı. Çevreci tesisimizden şu an en üst seviyede randıman alıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde ilimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarımı da ortaya koymuş oldukları bu başarılı performans için sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.