MASKİ, kaçak deşarj sorununu Vali Karadeniz’e aktardı

Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği çerçevesinde, özel vidanjörlerin çalışma esasları ve karşılaşılan sorunlarıyla ilgili Manisa Valiliğinde bir toplantı yapıldı. Toplantıda MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e kaçak deşarj sorunuyla ilgili bilgiler aktardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı denetlemeler ile çevrenin korunmasından ödün vermiyor. Bu çerçevede, Manisa il genelinde özel vidanjörlerin çalışma esasları ve karşılaşılan sorunları ile ilgili Manisa Valiliğinde, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Toplantıda, Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine göre; özel vidanjör yönetimi, özel vidanjörlerle ilgili yaşanan sorunlar, vidanjör yönetimi konusunda örnek çalışma ve uygulamalar, ortak fikir alışverişi ile değerlendirildi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, konu ile ilgili yönetmelik dışında ortaya çıkan sıkıntıları Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e aktardı. Konu ile ilgili denetim çalışmalarının, mahalli çevre kurulu kararları ile desteklenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Ayrıca toplantıya; Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Şahika Orhan, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Onur Artan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara ve yetkili personel katılım gösterdi.