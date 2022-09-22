MASKİ ile İller Bankası arasında yatırımlarla ilgili önemli iş birliği

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İller Bankası Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir’in makamında ağırladı. Ziyarette, İller Bankası’nın ’Sürdürülebilir Şehirler Projesi’ çerçevesinde Dünya Bankası’ndan sağlayacak olduğu kredi çerçevesinde Muradiye, Gördes ve Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesine yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, İller Bankası Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Ziyarette MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Emre Özünlü yer aldı. Görüşmede il genelinde İller Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen çalışma ve projeler hakkında detaylı görüşme gerçekleştirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün liderliğinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu yatırımlar hayata geçirilirken İller Bankası ile uyumlu bir iş birliği içerisinde ilerliyoruz. İller Bankası, Dünya Bankası’ndan ’Sürdürülebilir Şehirler Projesi’ çerçevesinde kredi alıyor. Tüm kredi süreci İller Bankası ile Dünya Bankası arasında sürdürülüyor. Bu anlamda İller Bankası’ndan aldığımız destek ve proje ortaklıklarımız bizler için çok önemli. Bu ziyarette de yine Manisa’mız için çok önemli olan, MASKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası iş birliğinde Dünya Bankası kredisi çerçevesinde yapılması planlanan Muradiye içme suyu şebeke ve isale hattı, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, Kırkağaç Gelenbe altyapısı ile Gördes İçme Suyu İsale Hattı yapım işleri hakkında karşılıklı istişarelerde bulunduk. Manisa merkez ve 17 ilçede hayata geçirilen birçok dev yatırıma vermiş oldukları desteklerden ve nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.