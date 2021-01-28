MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi’nde aşırı yağışlarda meydana gelebilecek taşkınlara engel olmak adına alt geçitlerde yürüttükleri çalışmaları tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların yağışlardan olumsuz bir şekilde etkilenmesini engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesinde aşırı yağışlarda meydana gelebilecek taşkınları önlemek amacıyla alt geçitte yürütülen çalışma tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Saruhanlı MASKİ İlçe Şefliği Kanalizasyon ekipleri tarafından alt geçidinin giriş ve çıkışlarına konulan boy ızgaralar ile yağmur sularının alt geçit içerisinde toplanması önlendi. Izgaralarda toplanan yağmur sularının, alt geçit giriş ve çıkışına konulan pompalar ve terfi hattı çalışması ile mevcut dereye aktarımı sağlandı. Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Metin Kumal, “Yağışlı havalarda mahallemizde bulunan alt geçitlerimizde zaman zaman su birikintileri meydana geliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla, MASKİ ekiplerimiz kısa süre içerisinde sorunumuza müdahale ederek çözüme kavuşturdular. Mahalle halkı adına Cengiz Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.