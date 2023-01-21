MASKİ hem dere yataklarını temizledi hem de yeni sondaj kuyusu açtı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır mahallesinde yürüttüğü 500 metrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Ayrıca MASKİ tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli mahallesinde faaliyete alınan yeni sondaj kuyusunun pompa montajı yapılarak vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır mahallesinde 500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli mahallesine yeni sondaj kuyusu açıldı. Mahalleliye sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında yoğun bir gayret gösteren Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesine bağlı ekipler yeni kuyunun pompa bağlantılarını tamamlayarak faaliyete aldı. Söz konusu çalışmalar ile ilgili kısa bir açıklama yapan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda içme suyu konusunda hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Alaşehir ilçemize bağlı Çeşneli mahallemizde yeni açılan sondaj kuyumuzun pompa bağlantılarını tamamlayarak faaliyete geçirdik” dedi.