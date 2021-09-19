MASKİ Genel Müdürü Aslay, Sarıçam’da mahallelilerle buluştu

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 154 Mahalle Projesi kapsamında altyapı çalışması tamamlanan, üstyapı çalışmalarının da devam ettiği Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam mahallesine bir ziyarette bulundu. Mahalle Muhtarı Saim Yıldız ve mahallelilerle bir araya gelen Aslay, mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, 154 Mahalle Projesi kapsamında altyapı çalışmaları tamamlanıp üstyapı çalışmalarının devam ettiği Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam mahallesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Genel Müdür Aslay’ı Sarıçam Mahalle Muhtarı Saim Yıldız, çevre mahallelerden Aydınlar Mahalle Muhtarı Ömer İkizce, Sarısığırlı Mahalle Muhtarı Kazım Özkan, Paşaköy Mahalle Muhtarı Recai Tekel, Gümülceli Mahalle Muhtarı Murat Güleryüz, Çaltepe Mahalle Muhtarı Süleyman Çoban ve mahalleliler karşıladı. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Aslay, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sürdürülen üstyapı çalışmalarını da yerinde inceleyen Genel Müdür Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyelerini Mahalle Muhtarı Saim Yıldız’a takdim etti. Ziyarette Genel Müdür Aslay’a Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, MASKİ Saruhanlı İlçe Şefi Kerim Oruç Ali Orhan ve şube müdürleri de eşlik etti.

Sarıçam’da 7 milyon TL’lik yatırım yapıldı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa’nın Büyükşehir Belediyesi olmasından sonra hem Büyükşehir Belediyesinin hem de MASKİ’nin Saruhanlı’ya birçok yatırımları olduğundan bahsetti. Genel Müdür Aslay, “Sadece MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Saruhanlı’da biten ve devam eden çalışmalarımızın toplamı 80 milyon TL. Sarıçam mahallesine de 7 bin 380 metre kanalizasyon 6 bin metre içme suyu hattı imalatını tamamladık. 2 adet de fosseptik imalatı yapıldı. Sadece kanalizasyonu ve foseptiği yapmak yetmiyor, vidanjörlerle foseptikte biriken atıkları çekerek atıksu arıtma tesislerine götürüyoruz. 50 bin metrekare civarında da kilitparke taş imalatı devam ediyor. İş sonunda keşif artışlarıyla birlikte burada yaklaşık 7 milyon TL’lik yatırım olmuş olacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kayıp kaçak önlenerek su daha verimli şekilde kullanılacak

Altyapı çalışmalarının dünyanın her yerinde kazılarak yapıldığını belirten Genel Müdür Aslay, “Tabi kazıldığında biraz toz da oluyor, çamur da oluyor. Tabi ki vatandaşlarımız belli oranlarda mağduriyet de yaşıyor. Cefa çekmeden sefa olmaz diye bir laf var. Vatandaşlarımıza sıkıntı yaşattıysak özür dileriz. Sonuçta 40,50 sene problem çıkarmayacak bir altyapıya kavuşmuş olacaksınız. Tabi ki su da çok kıymetli, su hayattır. Kuraklığın artmasıyla birlikte suyu bulmak da zorlaştı. Yeni yapılan içme suyu hattınız ile kayıp kaçak önlenecek ve su kaynaklarınızı daha verimli bir şekilde kullanabileceksiniz” dedi.

"Başkan Ergün Saruhanlı’ya çok büyük hizmetler yaptı"

MHP Saruhanlı İlçe Başkanı ve Kayışlar Mahalle Muhtarı Baki Ulu, hem muhtarlar olarak hem de vatandaşlar olarak Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin çalışmalarından dolayı çok memnun olduklarını belirtti. Baki Ulu, “Kısa vadede toz toprak oluyor ama işler bittiği zaman bizleri çok mutlu edecek. Bu dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ‘Yol medeniyettir’ diyerek özellikle Saruhanlı’mıza yüksek miktarda hem beton yol hem de sathi kaplama yolu yaptı. Aynı zamanda da mahallelerimizde ve benim mahallemde de alt ve üstyapı hizmetlerini en iyi şekilde veriyor. Biz Saruhanlı halkı olarak Başkanımız Cengiz Ergün’e sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu hizmetlerin güzelliğini gören diğer muhtarlarımız da bu hizmetleri istiyor. Biz de inanıyoruz ki Sayın Cengiz Başkanımız program dahilinde Saruhanlı’nın tüm mahallelerine bu hizmeti getirecektir” ifadelerini kullandı.

Sarıçam Mahalle Muhtarı Saim Yıldız da mahallesindeki eski altyapının 1974 yılında döşendiğini belirterek, “Her gün su arızası oluyordu. Şimdi 40, 50 yıl yeni gelecek nesiller de arkasına bakmayacak. Biz de Cengiz Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.