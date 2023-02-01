MASKİ Genel Müdürü Aslay: "254 kırsal mahallenin altyapısını yeniledik"

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, eski hatları yenileyip altyapıyı güçlendirdiklerini belirterek, bugüne kadar 780 kırsal mahallenin 254’ünün altyapısını yenilediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen “Su Verimliliği Seferberliği” tanıtım toplantısı dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ülke sathında bir hareketin başlangıcı olan toplantıya, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay da katılım gösterdi. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “İdare olarak Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde su kayıp kaçaklarını önlemek için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Gereken tüm önlemleri alıyoruz. Üretilen ve sisteme dağıtılan suyu anlık olarak SCADA sistemleri ile izliyoruz. Su tüketimini belirleyerek SCADA sisteminde ölçülen üretim miktarı ile karşılaştırıyoruz. Ekiplerimiz sahada kaçak su tüketimine karşı önlemler ve denetimler gerçekleştiriyor. Eski hatları yeniliyor, altyapıyı güçlendiriyoruz. 780 kırsal mahallenin 254’ünün altyapısını yeniledik. Bu yatırımlar ile yıllar önce döşenmiş eski hatlardaki kayıp kaçak sorununa son verdik. İsale ve terfi hatlarını yenilemeye devam ediyoruz. Su kayıp kaçaklarının önlenmesi noktasında en önemli yatırımlardan biri olan içme suyu depolarının da bakım onarımlarına hızla devam ediyoruz. Bugüne kadar bin 400’e yakın depoyu tertemiz hale getirdik. 115 adet içme suyu deposunu sıfırdan inşa ettik. Eskiyen su sayaçlarını yeniliyoruz. Su kaçak tespit cihazları ile şebeke kaçaklarının kontrolünü gerçekleştirerek yüzeye çıkmayan arızaların tespitini yapıyoruz” dedi.

2014 yılında kayıp kaçak oranının yüzde 54 olduğunu ifade eden Aslay, “Yaptığımız yatırımlar ve çalışmalar ile kayıp kaçak oranını 2020 yılında yüzde 35,40’a 2021 yılında da yüzde 34,52’ye indirdik. Tüm Büyükşehirlerin ortalaması şu an yüzde 34,57 iken biz MASKİ olarak bu oranın da altına indik. Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün yönetmelikte istediği orana 2 yıl önceden yaklaştık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün vizyonu ile ilimizde su kaynaklarının korunmasına yönelik birçok çalışmayı hayata geçirmeye, yatırım ve projelerimizi şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.