banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek
Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu
Yüksel Yıldırım: ‘Bizi Türkiye'ye rezil ettiniz! Hüngür hüngür ağladım...'
Yüksel Yıldırım: ‘Bizi Türkiye'ye rezil ettiniz! Hüngür hüngür ağladım...'
Piyasalarda yıl sonu rallisi
Piyasalarda yıl sonu rallisi

MASKİ Genel Müdürlüğü filosunu yeni araçlarla güçlendirdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla filosuna 11 araç daha kattı. Yeni araçların tanıtım töreni Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde yapıldı.

MANİSA 14.12.2020, 15:39
5
MASKİ Genel Müdürlüğü filosunu yeni araçlarla güçlendirdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla filosuna 11 araç daha kattı. Yeni araçların tanıtım töreni Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde alt ve üstyapı yatırımlarında kullanılmak ve yaşanan arızalara daha hızlı müdahalede bulunabilmek amacıyla filosuna 3 adet kazıcı yükleyici, 2 adet rampa kasa kamyon, bir adet 30 tonluk uzun bomlu paletli ekskavatör, bir adet çekici, bir adet mini paletli ekskavatör, bir adet lowbet iş makinesi taşıyıcı, bir adet sal kasa treyler ve bir adet hooklift kamyon olmak üzere toplam 11 yeni araç kattı. Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde yapılan tanıtım törenine, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ın yanı sıra, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Elektrik, Makine ve Malzeme Dairesi Başkanı Kemal Anaç, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve görevli personel katıldı.

“Yeni araçlarla birlikte çalışmalarımız daha da hızlanacak”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, filoya yeni katılan araçlarla birlikte çalışmaların daha da hız kazanacağını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde vatandaşlarımızın hizmetlerimiz ile ilgili memnuniyetlerinin arttırılması noktasında yapılanmamızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Filoya yeni katılan araçların Manisa’ya hayırlı olmasını dileyen Elektrik, Malzeme ve İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerini daha hızlı gerçekleştirmek için dairemiz tarafından alınan iş makinelerinin tanıtım törenini gerçekleştirdik. Bu araçları Manisa halkına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla daire başkanlıklarımızın hizmetini sunduk. Halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 11 13
16. Gençlerbirliği 11 11
17. Sivasspor 10 10
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. Samsunspor 13 21
8. Bursaspor 14 20
9. İstanbulspor 11 18
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 12 14
13. Boluspor 13 13
14. Ümraniye 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11