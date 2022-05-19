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MASKİ, gelecek nesillere yatırım yapıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy, Selimşahlar, Veziroğlu, Karaağaçlı ve Güzelköy Mahallelerinin evsel nitelikli atıksularını 85 milyon TL yatırım bedeli ile inşa ettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine taşımak için 11 kilometrelik kuzeydoğu kollektör hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

MANİSA 19.05.2022, 14:41
MASKİ, gelecek nesillere yatırım yapıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy, Selimşahlar, Veziroğlu, Karaağaçlı ve Güzelköy Mahallelerinin evsel nitelikli atıksularını 85 milyon TL yatırım bedeli ile inşa ettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine taşımak için 11 kilometrelik kuzeydoğu kollektör hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

Daha yaşanabilir bir Manisa için büyük yatırımlara hayat veren MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy, Selimşahlar, Veziroğlu, Karaağaçlı ve Güzelköy Mahallelerinin evsel nitelikli atıksuları için başladığı kollektör hattı imalatını tamamladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma çerçevesinde 11 kilometrelik kuzeydoğu kollektör hattında imalatlar tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de çalışmanın son ayağı olan Güzelköy mahallesindeki terfi merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemede mahalle muhtarı Arif Akbulut da hazır bulundu. 4 mahallenin evsel nitelikli atıksuları da 85 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine taşınarak arıtılacak. Bu çerçevede, önceki yıllarda Yeniköy, Selimşahlar, Veziroğlu ve Karaağaçlı’da kanalizasyon hattı döşeme işini tamamlayan MASKİ, Güzelköy’de de terfi merkezi çalışmasını bitirdi. Manisa’da bir çevreci yatırım daha hayata geçmiş oldu.

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını ifade ederek, “İl merkezimizin kuzeydoğusunda kalan Yeniköy, Veziroğlu, Selimşahlar, Karaağaçlı ve Güzelköy Mahallelerini kapsayan önemli bir çalışmayı da tamamladık. Bu mahallelerimizdeki evsel nitelikli atıksuların da bağlantısını Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine yapacağız. Bu sayede ilimiz genelinde yürüttüğümüz altyapı hamlesi çerçevede bir önemli projeyi daha vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde gelecek nesiller için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Manisa’da projelerimizi hayata geçirmeye de devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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