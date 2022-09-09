MASKİ ekiplerinden yeni sondaj ve içme suyu deposu çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi’ne sondaj kuyusu kazandırılırken, Selendi’nin Zıraman Mahallesinde 50 metreküplük içme suyu deposunun montajını yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevesinde İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Alaşehir ilçesine bağlı Gülpınar mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı. Saniyede 7 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerin refah seviyesini yükseltmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi çerçevesinde Selendi’nin Zıraman Mahallesinde de çalışmalar hız kazandı. Mahallede 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasında ana hat döşeme işleri bitti. Zıraman’a daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına projenin önemli adımlarından 50 metreküplük deponun da montajı yapıldı. Altyapı çalışmalarının ardından mahallede 12 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışması ile daha sağlıklı bir çevre için 5 adet foseptik imalatı yapılacak.