MASKİ, Demirci’deki modern altyapı hamlesini sürdürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci’de 238 milyon TL yatırım bedeli ile başlanan alt ve üstyapı yatırımında, altyapı hat döşeme çalışmalarına son sürat devam ediyor. İçme suyu ve kanalizasyon hattı imalatları sorunsuz bir şekilde ilerliyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezinde geçtiğimiz aylarda başladığı dev altyapı yatırımının imalat çalışmalarını sürdürüyor. Yüzde 50’si SUKAP dahilinde hibe desteği ile 85 kilometrelik içme suyu, 80 kilometre kanalizasyon hattı ile 4 adet içme suyu deposu ve Atıksu Arıtma Tesisi inşa edilecek. Bu çalışmaları takiben 750 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesi ile 300 kilometre bordür ve oluk imalatı gerçekleştirilecek. Bu yatırımın toplam bedeli 238 milyon TL olacak.

Kanalizasyon ve içme suyu hatları kademeli devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün “Demirci’yi adeta baştan aşağı yenileyeceğiz” sözlerini yineleyen Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Demirci ilçemiz için büyük bir yatırımı hayata geçiriyoruz Yüzde 50’si SUKAP dahilinde hibe desteği ile ilçe merkezimizin 85 kilometre içme suyu şebekesini ve 80 kilometre kanalizasyon hattını değiştireceğiz. Bununla birlikte 4 adet içme suyu deposu ve Atıksu Arıtma Tesisi inşa edeceğiz. Sadece altyapı çalışmalarımızın yatırım maliyeti 65 milyon TL olacak. Altyapının ardından 750 bin metrekare kilit parke taş döşemesi ile 300 kilometre bordür ve oluk imalatı yapılacak. Altyapı etabında içme suyu ve kanalizasyon hat döşeme çalışmalarımız ilçemizin sokaklarında sorunsuz bir şekilde ilerliyor” dedi.