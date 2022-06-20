MASKİ, daha yaşanabilir bir Manisa için çalışıyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ile ilçede görev yapan Muradiye, Akgedik ve Kayapınar mahalle muhtarlarını kurumda ağırladı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “İl genelinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmet ve yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz." dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahalle muhtarları ile düzenli olarak görüşerek talep ve istekleri dinliyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ı, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar, Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran ve Kayapınar Mahalle Muhtarı Reis Eren ziyaret etti. Muhtarları tek tek dinleyen Genel Müdür Aslay, talepleri tek tek yanıtladı. Mahalle Muhtarları yapılan ve yapılacak olan hizmetler için MASKİ’ye teşekkür etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan kendilerini ağırlayan Genel Müdür Aslay’a teşekkür ederek, “İlçemiz sınırları içerisinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından birçok yatırım hayata geçirildi. Devam eden hizmetlerde ilçemiz açısından büyük hizmetler. Hayata geçirilmesi planlanan projelerin de Yunusemre ilçesi için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Yapılan hizmetleri bizler vatandaş olarak takdirle karşılıyoruz” dedi.

GES ile tasarruf sağlanacak

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “İl genelinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmet ve yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. İhtiyaçları karşılamak için projelerimiz hazır. Yunusemre ilçemizde ilk olarak 101 Mahalle Projesiyle birçok mahallemizin alt ve üstyapısını sağlıklı hale getirdik. Karakoca mahallemiz daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir mahalle oldu. Bu çalışmaları takiben Seyitli, Türkmen, Otmanlar, Koruköy, Gülbahçe mahallelerimizin altyapıları devam ediyor. Seyitli’de kurduğumuz güneş enerjisi santralimiz ile 1 megavat gücündeki tesisten yıllık 1,5 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. Kayapınar mahallemizde yağmursuyu hattı çalışmaları tamamlandı. Yaşanan sorunları dikkate alacak olursak, bu çalışmanın bölgedeki vatandaşlarımız için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Muradiye, Akgedik, Yağcılar, Karaali ve Evrenos Mahallesini kapsayan atıksu arıtma tesisi, içme suyu, kanalizasyon ve kısmi yağmur suyu hattı projesi bu bölgede yaşayan binlerce insanı ilgilendiren büyük bir yatırım olacak. İnşallah yaşanılan tüm sıkıntıları bir daha yaşanmamak üzere bitireceğiz. Bugün bizi ziyaret eden mahallelerimizde de dere temizliklerinden kısmi altyapı çalışmalarına, içme suyu sondajlarından terfi hattı döşemelerine kadar önemli çalışmalar yaptık. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri çalışma arkadaşlarımızla yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.