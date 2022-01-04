MASKİ daha verimli ve kesintisiz su için çalışıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezindeki mahallelere yeterli su ulaştırmak adına saniyede 40 litre verime sahip bir sondaj kuyusu açarken, Kula ilçesine bağlı Narıncalısüleyman Mahallesi’nde de sürekli sorun yaşanan içme suyu hattında 1 kilometrelik yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçe merkezindeki mahallelere yeterli su ulaştırmak adına yeni bir sondaj kuyusu açılırken, Kula ilçesine bağlı Narıncalısüleyman Mahallesi’nde de sürekli sorun yaşanan hatta yenileme çalışması gerçekleştirdi. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri de Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesinde kanalizasyon hattı olmayan yeni yerleşim bölgesinde hat döşeme çalışması yaptı.

Alaşehir merkezine daha verimli su için yeni sondaj açıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezindeki mahallelere yeterli su ulaştırmak adına saniyede 40 litre verime sahip bir sondaj kuyusu açıldı. Test sonuçlarının olumlu sonuçlanmasının ardından bağlantı çalışmaları sonrasında merkez mahallelere daha verimli su ulaşacak. Alınan su numunesi analiz edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildi. İlçede sondaj çalışmaları sürecek. Testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından bağlantı çalışmaları sonrasında mahallelere daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz su sağlanacak.

Narıncalısüleyman Mahallesine daha verimli ve sağlıklı su sağlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kula ilçesine bağlı Narıncalısüleyman Mahallesinde yıllar önce döşenen ve sürekli patlak veren içme suyu hattında 1 kilometrelik yenileme çalışması gerçekleştirildi. Eskiyen borular yeni ve daha sağlam olanları ile değiştirildi. Yapılan çalışma ile mahallede yaşanan su sorunu çözüldü ve sürekli ve kaliteli içme suyu temin edildi.

“MASKİ ile sorunlarımız çözülüyor”

Narıncalısüleyman Mahalle Muhtarı Mustafa Aytan, “Mahallemizdeki içme suyu hattında son zamanlarda sürekli patlak ve arıza meydana geliyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Borular yıllar önce döşendiğinden artık deformasyon meydana geldiği tespit edildi. Hızlı bir şekilde çalışma başladı ve 1 kilometrelik hatta yenileme çalışması yapıldı. Eskiyen borular yenileriyle değiştirildi. Su sorunumuz çözüldü. Ben MASKİ’den memnunum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ergenekon Mahallesinin yeni yerleşim bölgesine daha sağlıklı altyapı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesinde kanalizasyon hattı olmayan yeni yerleşim bölgesinde hat döşeme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma ile vatandaşlar sağlıklı ve uzun yıllar kullanabilecekleri altyapıya kavuştular. Mahalle Muhtarı Arif Yaşar, çalışmadan memnun kaldığını belirterek, MASKİ’ye teşekkür etti.