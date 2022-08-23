MASKİ çalışmaları aralıksız sürüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MASKİ ekiplerinin il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmaları aralıksız devam ederken vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması içinde çalışmalarına devam ediyor.

Kırdamları Mahallesinde menfez çalışması tamamladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kırdamları Mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol geçişi daha güvenli hale geldi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Kırdamları mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ulaşım daha güvenli hale geldi.

“Çalışmalardan çok memnun kaldık”

Mahalle muhtarı Osman Adıgüzel, “Aşırı yağış olan havalarda taşkın meydana geliyor, can ve mal güvenliğimiz tehlikeye giriyordu. Talebimizi MASKİ yetkililerimize bildirdik. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla mahallemizde menfez çalışması tamamlandı. Çalışmalardan çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ yetkililerimize teşekkür ederiz” dedi.

MASKİ, 3 bin 750 metre kolon borusu aldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması adına açtığı yeni içme suyu sondajı kuyularında kullanmak üzere 3 bin 750 metre kolon borusu alımı gerçekleştirdi.

MASKİ, kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar açtığı 500’ün üzerindeki içme suyu sondajı ile vatandaşların mağduriyetine son verdi. 2022 yılında da içme suyu sondajı açma çalışmalarına devam eden MASKİ, devam eden ve planladığı sondajların malzemelerinin de tedariğini gerçekleştiriyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı il genelinde açılacak olan yeni sondajlarda ve mevcut sondajların olabilecek arızalarında kullanmak üzere 3 bin 750 metre kolon borusu alımını yaptı.

MASKİ, kesintisiz su için çalışıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “İlimizin su ihtiyacını sondajlarla yer altı suları ile karşılıyoruz. Herhangi bir arızada ve yeni açılan sondajlarda kullanmak üzere 650 bin TL yatırım bedeliyle 3 bin 750 metre kolon borusu alımı yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’den aldığımız talimatlar doğrultusunda vatandaşlarımıza kesintisiz su temini ulaştırmak için yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam edecek” dedi.