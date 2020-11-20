banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter’ın yeni özelliği 'Fleets', Türkiye’de...
Twitter’ın yeni özelliği 'Fleets', Türkiye’de...
Türkiye'den Lübnan'a paraşütle: Rüzgara kapılıp Lübnan'a uçtu
Türkiye'den Lübnan'a paraşütle: Rüzgara kapılıp Lübnan'a uçtu
MSB askerlik sevk tarihini bir ay erteledi
MSB askerlik sevk tarihini bir ay erteledi
Özel araçla hafta sonu seyahat yapmak yasak mı?
Özel araçla hafta sonu seyahat yapmak yasak mı?

MASKİ bir mahallenin daha su sıkıntısını giderdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi’nde açılan sondajın içme suyu terfi hattı ve enerji nakil hattının çalışmalarını tamamlayıp, mahallelinin içme suyu sorununa son verdi.

MANİSA 20.11.2020, 16:26
3
MASKİ bir mahallenin daha su sıkıntısını giderdi
banner422

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi’nde açılan sondajın içme suyu terfi hattı ve enerji nakil hattının çalışmalarını tamamlayıp, mahallelinin içme suyu sorununa son verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor. İçme suyu kaynağı yeterli gelmeyen ve özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanan Kırkağaç’ın Kuyucak Mahallesi’nde, yeni açılan sondajın bin 100 metre içme suyu terfi hattı ve 600 metre enerji nakil hattının tamamlanmasıyla vatandaşlar büyük bir sorundan kurtuldu.

“Mahallemiz artık su sıkıntısı çekmeyecek”

Kuyucak Mahalle Muhtarı Ramazan Bacı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ çalışanlarına teşekkür ederek, “Kullandığımız sondaj artık vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında neredeyse hiç suyumuz olmuyordu. Yeni faaliyete geçen bu sondajla birlikte mahallemiz su sıkıntısından kurtulacak” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu