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MASKİ bir dere yatağını daha temizledi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde bulunan ıslahlı derede bir kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MANİSA 10.12.2020, 15:17
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MASKİ bir dere yatağını daha temizledi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde bulunan ıslahlı derede bir kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında taşkın yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar’ın Hürriyet Mahallesindeki ıslahlı derede bir kilometrelik temizlik çalışması yapıldı. Dere yatağında zamanla uzayan otlar ve biriken çöpler temizlenerek suyun sağlıklı bir şekilde akışı sağandı. Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan dolayı MASKİ’ye teşekkür etti.
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