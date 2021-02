MASİDAP’tan Başkan Çerçi’ye destek

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyelerini ağırladı. Geçtiğimiz gün Yunusemre Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan protestolara ilişkin tartışmaları değerlendiren Platform Sözcüsü Mesut Öner, Başkan Çerçi’nin yanında olduklarını belirtti.

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyeleri, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’nde ziyaret etti. Şubat ayı meclis toplantısında CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoculara selam göndermesi ve “direnişleri hayırlı olsun” demesi karşısında tepkisini ortaya koyan Başkan Çerçi’ye teşekkür eden Platform Üyeleri, kendisinin yanlarında olduklarını belirtti.

"Bu filmi daha önce izlemiştik"

Platform Sözcüsü Mesut Öner, “Malumunuz son günlerde ülkemizin yaşadığı süreçte sokaklar ısıtılmaya çalışılıyor gibi bir algıyla yürüyor. Bilim yuvalarında olması gereken gençlerimiz, eğitim öğretimle iştigal etmesi gereken gençlerimiz sokaklara çağrılıyor. Kayyum rektör algısı üzerinden gençlerimizin zihinleri kirletiliyor, bulandırılıyor ve bu noktada gençlerimiz tabi ki sokaklara çağrılarak, sokaklarda şiddete başvurmaları sağlanarak algılar oluşturularak, şiddete yönlendirilerek bir nesil maalesef provokasyonlara kurban edilmeye çalışılıyor. Yansımalar illerimizde de yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde yine bir olay yaşandı. Mecrasında olmayan bir mesele gündeme taşındı. Halbuki belediye meclisi Yunusemre Belediyemizin çalışmalarının değerlendirileceği, ilçe halkına nasıl daha iyi hizmet edileceğinin tartışılacağı bir mekanken bir anda birileri tarafından selamların gönderildiği, baş üstüne çıkarıldığı bir mesajla karıştırılmaya çalışıldı. Sağ olsun Çerçi Başkanımız bu noktada müdahale ederek gereken açıklamaları yaptı. Çerçi Başkanımızın yaklaşımları gayet makuldür, doğrudur. Vatanını, milletini, ülkesini seven, gençleri seven her insanın yapması gerekeni yapmıştır” ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda destek mesajı ve telefon aldım"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, bu konuda birçok telefon ve destek mesajı aldığını belirterek, “Bu ziyaret bizleri memnun etti. Bu ziyaret çok anlamlı oldu. Bugün üçüncü gün. Gerek telefonlarımız, gerekse sosyal medya hesaplarımıza gelen tebrikler ve teşekkürler oluyor. Diyarbakır’dan Trabzon’a kadar, Kırklareli’nden Antalya’ya kadar, Belçika’dan Makedonya’ya kadar her yerden on binlerce vatandaşımız bizlere ulaşıp tebrik ve dualarını ilettiler. Bu durum gösteriyor ki; bu aziz milletin sessiz ve inançlı insanları, vakur ve devletine yürekten bağlı insanları yeri geldiğinde bazı şer odaklarına, dış seslerin suflesiyle hareket eden bazı yapılara dur demesini bilir. Nitekim en yakın 15 Temmuz’da bunun örneğini gördük. Biz milletimize inandık ve güvendik. Böyle yola çıktık. Devletimiz ebet müddettir dedik. Her zaman da bunun savunucusu olacağız. Bu devlet bizim. Bu ülke bizim. Bizler de bu kadim devletin birer parçasıyız. Kıyamete kadar da bu devlet, bu millet var olacaktır. Biz Yunusemre Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu bölgenin en projeci belediyelerinden birisiyiz. Milletimiz de bunu takdir ediyor. Önümüzdeki süreçte projelerimiz yoğunlaşarak devam edecek. Ancak zaman zaman bu tür aymazlıklar, had bilmezlikler yapılabiliyor. Haddini bilmeyene de haddini bildirmek lazım. Meclis tüzüğü açık Meclis başkanı, meclisin huzurunu sağlamakla mükelleftir. Gündem dışı konuşan, hatibin sözünü kesen ve meclisin çalışmasını engelleyen Meclis üyesi başkan tarafından meclisten çıkarılır. 12. Madde bu kadar net. Oradaki arkadaşa da bu uyarılarımızı defalarca yapmamıza rağmen, ’atamazsın atamazsın’ gibi şeylerle tüzüğe ve meclise saygısızlıkta zirve yapınca gereğini yerine getirdik” ifadelerini kullandı.

“Herkesi aklıselim olmaya davet ediyorum”

CHP’li yöneticilerin açıklamalarına da yanıt veren Başkan Çerçi, “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İçişleri Bakanı ve Sayın Devlet Bahçeli terörist dedi. Bunlar terörist değil. Mahkeme tarafından salıverildiler. Bu saydığım isimler gelsinler özür dilesinler şeklinde açıklamalarda bulunmuşlar. Tabi mahkemenin salması işin bittiği anlamına gelmiyor. Mahkeme süreçleri devam eder. Bazıları ev hapsine alındı. Bunların geçmiş sicillerine de bakıldığında istihbarat kaynakları çok önemli şeyler söylüyor. Devletin en üstündeki yetkililer bunları söylüyorsa, bunun altında bir şeyler vardır. Türkiye aşırı uçların, terör örgütlerinin ayak oyunları yapabileceği bir yer değildir. Türk Milleti, Türk Devleti buna izin vermez. Herkesi aklıselim olmaya davet ediyorum. Devletin yöneticilerinin ve kurumlarının söylediği şeylere itibar edilsin. Muhalefette olabilirsiniz. Eleştiri hakkınız olabilir. Ancak bu devletin başına, seçilmiş organlarına saygısızlık yapma hakkını vermez. Bu devlet hüdai nabit yerden bitmiş bir devlet değildir. Bin yılların süzgecinden geçerek bugünlere gelmiştir. Bu devleti korumaya ant içtik. Hz. Mevlana’nın çok güzel bir lafı vardır. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım vardır. Ama bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adamı mı diye” şeklinde konuştu.

‘Yolsuzluk var diyerek teneke çalıyorlar’

Başkan Çerçi açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“CHP’nin yöneticileri ve milletvekilleri zannediyorum bir operasyona girmişler. Dillerinin kemiklerini aldırmışlar. Lakin dil kemiklerini aldırırken doktor bir hata yapmış. Dil ile beyin arasındaki sinirleri de kesmiş. Birbirinden bağımsız hale gelmiş. Burada bir hata var. Biz buna tıpta malpraktis diyoruz. Dil ayrı çalışıyor, beyin ayrı çalışıyor. Ağızlarına ne geliyorsa söylüyorlar. Biliyorsunuz, insanlar normalde konuşurken bir otokontrol mekanizması olur. Biz buna vicdan muhasebesi deriz. Vicdan dilin kemiğidir. Dili kem sözlerden alıkoyar. Kendi içerisinden geçen ne varsa sizde onu görmeye hazırlanıyorlar. Bunun en başında geleni de yolsuzluk. Sayıştay bir rapor yayınlıyor. Bu rapor yolsuzluk raporu olarak yayınlanmıyor. Kalkıp burada yolsuzluk var deyip teneke çalıyorlar. İçlerinden geçen bu olduğu için sizi de öyle görmek istiyorlar. Maalesef bu ciddi bir arıza. Tedavisi de benim bildiğim kadarıyla yok. Ancak bu tedaviyi millet yapacak. 2002 yılından bu yana milletimiz bu tedaviyi yineliyor. Ancak hastalıkları tekrar nüksediyor. Anlamadılar. 15 seçim geçti. Bu seçimlerin tamamından başarıyla çıktık. Dış güçlerin sufleleriyle, ayak oyunlarıyla Türkiye’yi seçime götürebilir miyiz? Ya da seçimsiz bir iktidar değişikliği yapabilir miyiz? Bütün düşünceleri bu. 15 Temmuz’da denediler tutmadı. Ben buradan aklı selim CHP’ye oy vermiş vatandaşlarımıza söylüyorum. CHP ne yapıyor diye kendilerine sorsunlar.”