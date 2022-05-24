Marmara Gölü havzasındaki kaçak yapılar yıkılıyor

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde Marmara Gölü havzasında bulunan Gördes Çayı mevkiinde kaçak yapılar yıkılmaya devam ediyor.

Gördes Çayı mevkiinde bugün saat 14.00 sıralarında Gölmarmara Kaymakamlığı tarafından kaçak yapılan ağılların tahliye işlemleri için kaymakamlık ve DSİ ekipleri harekete geçti. Ekiplerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığınca 2 Asayiş Timi geniş güvenlik tedbirleri aldı. Söz konusu DSİ arazisi üzerinde kaçak yapısı olan A.O. (57) ve Ç.E.’nin (54) kaçak olarak inşa ettikleri ağıllar DSİ görevlilerince ekskavatör ile yıkılarak işgaller sonlandırıldı.