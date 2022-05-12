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Manisa’yı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu heyecanı sardı

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, 15 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da koşulacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, maratonda trafiğe kapatılacak yolları bildirerek, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için uyarıda bulundu.

MANİSA 12.05.2022, 16:16
Manisa’yı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu heyecanı sardı

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, 15 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da koşulacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, maratonda trafiğe kapatılacak yolları bildirerek, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için uyarıda bulundu.

Vestel ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, 14 Mayıs Cumartesi günü çocuk koşusu; 15 Mayıs Pazar günü de yarı maraton koşusuyla başlayacak. Maratonda 15 Mayıs Pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapalı olacak, bazı yollar da polis kontrolünde açık olacak. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, trafiğe kapalı olacak yollarda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tedbirli olunması belirtildi.

Pazar günü trafiğe kapalı yollar

Birlik Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Üngör Çalışır Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Malazgirt Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, Mimar Sinan Bulvarı Manisa Giriş Yönü, İzmir Caddesi, Hükümet Caddesi, 8 Eylül Caddesi, Tarzan Bulvarı, 19 Mayıs Bulvarı.

Polis kontrolünde açık yollar

Murat Caddesi, Manisa Çevre Yolu, Bahri Sarıtepe Caddesi, Kumludere Caddesi (Kırmızı Köprü), Mehmet Akif Ersoy Caddesi Lale Meydanı Gidiş Yönü, İbrahim Gökçen Bulvarı, Mimar Sinan Bulvarı İzmir Gidiş Yönü, Tevfikiye Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı OSB Giriş Yönü.

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