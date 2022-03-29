Manisa’yı güzelleştirmeye devam ediyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Yunusemre ilçesi Birlik Caddesi’nde tamamlanan yol yapım ve ışıklandırma çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde olduğu gibi il merkezinde de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yunusemre ilçesi Birlik Caddesi’nde tamamlanan yol yapım ve ışıklandırma çalışmalarını yerinde inceledi. Öztozlu’ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya eşlik ederek bilgilendirdi. Yapılan çalışmalar için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ileten site yöneticisi Onur Salaş, “Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Daha önce yolumuz çok bozuktu. Çeşitli altyapısal çalışmalardan dolayı aşırı derecede bozuktu yolumuz. Bu nedenle kazalar da oluyordu. Şu an asfaltımız çok güzel oldu, yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Aydınlatmalardan yola kadar her şey çok güzel oldu, çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz, çalışmaların devamını bekliyoruz” dedi.

Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava ise yapılan çalışmaları değerlendirirken, “Birlik Caddemizin bir kısmı daha önce yapılmıştı. Bir diğer kısmında Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışma yaptı. Asfalt çalışması, aydınlatmasıyla daha önce bozuk olan caddemiz daha güzel ve kullanışlı hale geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçenlere herkese teşekkür ediyorum. Bütün mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum. Ne zaman Büyükşehir’i arasam cevap veriyorlar, isteklerimize karşı duyarsız kalmıyorlar” diye konuştu.