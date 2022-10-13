Manisa’yı daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde ortak yürütülen yatırım ve projelerin işleyişine yönelik MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün il genelinde ortak gerçekleştirdiği yatırımlara yönelik bir toplantı yapıldı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, büyükşehir ve MASKİ daire başkanları katıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün il genelinde ortak yürütülen altyapı ve prestij cadde projelerindeki çalışmalar değerlendirildi.

“İl genelindeki yatırımlarımız şehrin çehresini değiştiriyor”

Manisa genelinde birçok hizmet ve yatırıma hayat verdiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz il genelindeki ortak çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki prestij cadde projelerinin öncesinde çalışma yapılacak bölgedeki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendiriyoruz. Yapılan ve devam eden çalışmalara ilişkin son durumu da görmek adına bir toplantı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde Manisa’yı daha yaşanılabilir bir şehir yapabilmek için el birliği ile sahadayız” dedi.