Manisa’ya ’Necmetttin Erbakan Umut Ormanı’ kurulacak

Saadet Partisi Kadın Kolları tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ projesi Manisa’da da başladı. Bağışlanan her bir fidanın Türkiye’ye nefes olacağını belirten Manisa İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zuhal Keskinses, doğada ve sosyal hayatta kaybedilen değerleri el birliği ile yeniden kazanacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Manisa İl Kadın Kolları ‘Necmettin Erbakan Umut Orman’ı projesini Manisa’da hayata geçirdi. Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan basın açıklamasında vatandaşlardan fidan bağışı kampanyasına destek olmaları istendi. Kampanya öncesi bir açıklama yapan Manisa İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zuhal Keskinses, “Ülke olarak son yıllarda ve özellikle geçtiğimiz yaz aylarında, ciddi boyutta orman yangınları yaşadık. Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerimiz yandı. Bununla birlikte, yine ülkemiz, yıllardır, bir grup şirketin çıkarları için, beton uğruna; büyük bir yeşil alan kaybına uğradı. Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti. Ancak biz bu yarayı, birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize inanıyoruz. Yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı; hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz.” dedi.

Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, kurmak istedikleri ’Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ ile doğada ve sosyal hayatta kaybedilen değerleri el birliği ile yeniden kazanacaklarına ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacaklarına inandıklarını kaydeden Keskinses şunları söyledi: “Bu sebeple, kaybettiğimiz değerleri ve güzellikleri tekrar kazanma umudumuzu; ülkemiz genelinde başlattığımız ‘fidan bağışı kampanyasıyla’ kuracağımız, ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’nda yeniden yeşertebileceğimizi ifade ediyoruz. Unutmayalım ki, dikeceğimiz her bir fidan, elimizdeki umuttur. Adalet için, huzur için, gelecek için, ülkemiz için, ‘Umut elimizde yeşerecek!’ diyoruz ve bütün vatandaşlarımızı ‘Necmettin Erbakan- Umut Ormanı’na birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye için el ele, hep birlikte.”