Manisa’ya gelen depremzede sayısı 5 bin 459’a ulaştı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinden Manisa’ya gelen depremzedelerin sayısının 5 bin 459 olduğunu açıkladı.

Depremin yaşandığı ilk saatten itibaren 24 saat aralıksız çalışmalarına devam eden ‘İl Afet ve Acil Durumlar Koordinasyon Kurulu’ koordinesinde deprem bölgesine gönderilen yardımlar ve Manisa’ya gelen depremzedeler için sağlanan destekler Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında değerlendirildi.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Yıldız, Mesut Eser, Mevlüt Özmen ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Karadeniz, deprem bölgesi için yardım çalışmalarının devam ettiğini, özellikle depremzede vatandaşlar için gıda kolisi, iç giyim, ayakkabı, soba ve hijyen malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu, bölgeye yapılacak yardımlar konusunda özellikle belirtilen malzemelerin temininin önemli olduğunu söyledi. Bölgeye gönderilmek üzere konteyner ve iş makinesi gibi ihtiyaçlar içinde Manisa’da kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte el ele verildiğini de belirten Vali Karadeniz, bölgeye giden tüm ekiplere, yardımların toplanması ve bölgeye sevkinde çalışan emek veren herkese teşekkür etti. Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinden Manisa’ya gelen vatandaşları en iyi şekilde ağırlamak için tüm çalışmaların yapıldığını belirterek bölgeye gönderilen yardımların da devam edeceğini söyledi.

İl GAMER Müdürü Ali Dedeler toplantıda Manisa’dan deprem bölgesine gönderilen yardımlar ve Manisa’ya gelen depremzedelerin durumuna ilişkin sunum eşliğinde bilgi verdi. Manisa’dan deprem bölgesine toplamda 5 bin 738 personel, 539 araç, 137 iş makinası, 404 yardım tırı ve 237 yardım kamyonunun gittiği ifade edildi. Manisa genelindeki hastanelere başvuru yapan 432 depremzedenin bulunduğu, 21 tanesinin hastanelerde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Toplantıda aynı zamanda Manisa’ya 5 bin 459 depremzedenin geldiği, bunlardan 4 bin 736 kişinin kendi imkanları ile yakınlarının yanında ikamet ettiği, 723 kişinin de tesislere yerleştirildiği bilgisi verildi.

Manisa’da belirlenen noktalarda deprem bölgesi için yardım toplama çalışmalarının devam ettiği, yapılacak olan tüm yardımların merkezlerde kabul edilmekle birlikte deprem bölgesinde öncelikli olarak iç giyim, yeni kıyafet, gıda kolisi, ayakkabı, soba ve hijyen ürünlerinin olduğu vurgulandı.