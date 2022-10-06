Manisa’ya fırtına uyarısı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bugün (Perşembe) öğleden itibaren Manisa merkez ve çevre ilçeleri Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı ile kuzey ilçeleri Soma, Kırkağaç, Akhisar’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer saatteki hızı 40-70 kilometre çıkacak şekilde esmesi bekleniyor. Kısa süreli kuvvetli fırtınanın 70-80 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisini yarın (7 Ekim 2022 Cuma) gece geç saatlerde kaybetmesi bekleniyor. Fırtına sebebiyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."