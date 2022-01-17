Manisa’ya 20 bin metrekarelik yeşil alan kazandırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde yer alan Karaçay Deresi’nin üst kısmındaki atıl alanda başlatılan peyzaj çalışmaları tamamlandı. Çalışmayla şehre 20 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde daha yeşil bir Manisa oluşturmak için çalıştıklarını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, atıl durumdaki bölgenin canlılık kazanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Manisa’ya yeni yeşil alanlar kazandırılması noktasında il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde yer alan 20 bin metrekarelik atıl alanı, yoğun çalışmanın ardından yeşil alan haline getirdi. Atıl durumda yer alan ve adeta moloz döküm alanına dönüşen bölgede, ilk olarak molozlar temizlendi ardından tesviye çalışmaları gerçekleştirildi. Atıl alanın temizlenmesi ve düzenlenmesinin ardından Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları başlatıldı. Güzelyurt Mahallesi sınırlarından geçen Karaçay Deresi’nin üst kısmında yer alan bölge, yeşil alan olarak şehre kazandırılmış oldu.

Çalışmada tüm detaylar düşünüldü

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Geçtiğimiz sezon başlamış olduğumuz Karaçay Deresi’nin üst kısmında bulunan 20.000 metrekarelik atıl alandaki düzenleme çalışmalarımız sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda mevcut alanda bulunan molozlar kaldırıldı, yerine bahçe toprağı çekilerek dört yüzden fazla ağaç dikildi. Otomatik sulaması da döşenen alanda çim uygulaması da yapıldıktan sonra güzel, şehrimize yakışan bir peyzaj uygulamasını Manisa’mıza kazandırmış olduk. Büyükşehir Belediyemize ait seramızda yetişen zeytin bonsailerle peyzajımıza ayrıca bir güzellik dahil ettik. Hayırlı olsun” diye konuştu.