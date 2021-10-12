Türk futbolunun efsane takımlarından biri olan ve bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Manisaspor’un grubu belli oldu.

Kura çekimleri sonucunda BAL 9. Bölge 2. Grup’ta yer olacak olan Manisaspor yeniden 3. Lig’e çıkabilmek için grupta Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor, Aliağa FK, İzmirspor, Çiğli Belediyespor, Torbalıspor, Bölmespor ve Sivaslı Belediyespor ile mücadele edecek.

Teknik Direktör Alper Dirik yönetimindeki Manisaspor’un tek hedefi ise yeniden profesyonel lige yükselerek adını önümüzdeki sezon 3. Lig’e yazdırıp eski günlerine geri dönebilmek.