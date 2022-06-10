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Manisaspor’da Ümit Atlı yeniden başkan seçildi

Manisa’nın en büyük marka değeri olan Manisaspor’un Olağan Genel Kurulu kulübün Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Tek liste olarak seçime giren mevcut Başkan Ümit Atlı kongre üyelerinin güvenoyunu alarak ikinci kez başkanlığa seçildi.

MANİSA 10.06.2022, 20:35
Manisaspor’da Ümit Atlı yeniden başkan seçildi

Manisa’nın en büyük marka değeri olan Manisaspor’un Olağan Genel Kurulu kulübün Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Tek liste olarak seçime giren mevcut Başkan Ümit Atlı kongre üyelerinin güvenoyunu alarak ikinci kez başkanlığa seçildi.

Manisaspor’un Olağan Genel Kurul Toplantısı Kulübün Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 200’den fazla üyenin katıldığı kongrede tek liste olarak seçime giden mevcut Başkan Ümit Atlı kongre üyelerinin güvenoyunu alarak ikinci kez Manisaspor Başkanlığına seçildi.

Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Ümit Atlı, “Öncelikle bu onurlu göreve beni ve yönetim kurulumuzu yeniden layık gördüğünüz için sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Manisaspor’umuzun içinde bulunduğu zor durumu herkesin malumudur. Bu durumdan biran önce kulübümüzü kurtarmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kulübümüzü düzlüğe çıkarmak ve tekrar özlenen günlerine döndürmek en önemli hedefimizdir, kulübümüz ve tüm Manisa için hayırlı olsun” dedi.

Ümit Atlı’nın Başkanlığındaki Manisaspor Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Başkan Ümit Atlı, Mahmut Güler, Fatih Baylan, Osman Işık, Hayrullah Tepeli, Mehmet Ali Şahin, Hüseyin Bezcil, Emre Kerey, Ahmet Erdem, Ali İner, Onur Pekbayık, Hakan Çiçek, Hasan Fevzi Karaosmanoğlu, Osman Aşkın, Oğuzhan Dinç."

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