Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
Manisaspor U16’dan güzel başlangıç
Bugün başlayan Manisa U16 Yerel Liginde Sekiz Eylül SK ile karşılaşan Manisaspor U16 Akademi takımı sahadan 3-1 galip ayrılarak lige güzel bir başlangıç yaptı.
MANİSA 15.02.2022, 16:28
Bugün başlayan Manisa U16 Yerel Liginde Sekiz Eylül SK ile karşılaşan Manisaspor U16 Akademi takımı sahadan 3-1 galip ayrılarak lige güzel bir başlangıç yaptı.
Manisaspor U-16 Akademi Takımı U-16 Yerel Ligi ilk maçında Sekiz Eylül Sahası’nda Sekiz Eylül SK ile karşılaştı.
Karşılaşmaya Arda Aturgil, Veysel, Alperen, Yunus Ömer, Uğur, Arda Aktürk, Buğra, Arda Tanık, Muhammed Enes Cangel, Mehmet, Atakan ilk 11’i ile çıkan Manisaspor U16 Akademi takımı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Manisaspor’un gollerini Muhammed Enes Cangel, Arda Aktürk ve oyuna sonradan giren Mustafa Akyol kaydetti.