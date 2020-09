Manisaspor Diyarbekir Spor maçına hazır

Misli.com 3. Lig 1. Grupta yer alan Manisaspor’un Teknik Direktörü Ahmet Seçgin, pazar günü kendi evinde konuk edecekleri Diyarbekir Spor A.Ş. maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Diyarbekir Spor maçını kazanıp sezona 3 puan ile başlamak istediklerini belirten Manisaspor Teknik Direktörü Ahmet Seçgin, “Hedefimiz belli ve hedefe ulaşmak için sahada her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Manisaspor 20 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda ligin ilk haftasında oynayacakları Diyarbekir Spor A.Ş. karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Yaptıkları hazırlıklar hakkında konuşan Seçgin, “Takım olarak kendi tesislerimizde 15 günlük kamp yaptık. Kampımız çok verimli geçti. Takımımız gayet iyi durumda. Takımımıza güvenim tam.” dedi.

Pazar günü oynayacakları Diyarbekir Spor maçı hakkında konuşan Teknik Direktör Ahmet Seçgin, “Manisaspor, her zaman en tepede olacak bir takım. Hangi grup olursa olsun Manisaspor her zaman zirveye oynayacak. Sezona Diyarbekir Spor maçı ile başlayacağız. Hedefimiz belli ve hedefe ulaşmak için sahada her türlü mücadeleyi vereceğiz. Tek sıkıntımız korona virüs salgını nedeniyle ilk yarının seyircisiz oynanacak olması. Bizleri dışarıdan destekleyecek olan taraftarımızı memnun etmek için çabalayacağız." diye konuştu.