Manisa’nın yeşiline bin 110 ağaçlık katkı daha yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu kapsamında, Manisa’nın belirli noktalarına dikilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığından bin 110 adet ağacın sevkiyatına başladı. Teslim alınan ağaçların kısa süre içinde 17 ilçenin çeşitli noktalarında dikiminin gerçekleştirileceği belirtildi.

İl genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu kapsamında, Manisa’nın belirli noktalarına dikilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığından bin 110 adet ağacın sevkiyatına başladı. Önümüzdeki iki haftalık süreçte hava durumunun elverişliliğine bağlı olarak ağaçların dikimini tamamlamayı planladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde durmaksızın ağaç dikmeye devam edeceklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığından bin 110 adet ağacın bedelsiz olarak teslim alındığını ve sevkiyat işlemlerinin tamamlandığını da sözlerine ekleyen Göktaş, teslim alınan ağaçların kısa süre içinde 17 ilçenin çeşitli noktalarında dikiminin gerçekleştirileceğini ifade etti.