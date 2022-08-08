Manisa’nın tarihine ışık tutacak çalışma

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde projesi hazırlanan ve şehrin Kurtuluş Savaşı dönemine ışık tutacak olan Manisa Kurtuluş Müzesi projesinde çalışmalar detaylı bir şekilde devam ediyor.

Manisa’nın yakın tarihinin gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması noktasında önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kurtuluş Müzesi’ni, Cumhuriyet’in 100. yılında hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok müze projesinde imzası bulunan, konusunda deneyimli Proje Müellifi Mimar Ömer Selçuk Baz’ın fikir ve uygulama projelerini hazırladığı Manisa Kurtuluş Müzesi’nin Küratörlüğünü Heval Zeliha Yüksel yapıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ile Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu arasındaki alana yapılacak olan Manisa Kurtuluş Müzesi’ni Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında hayata geçirmek için çalışmalar sürüyor.

Manisa’da Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Kurtuluş Kahramanları Anıtı, Sarıkamış Şehitleri Anıtı gibi yakın tarihi anlatan önemli eserleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Son olarak “Tarihini bilmeyen milletler, yok olmaya mahkûmdur” diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, geçmişimizi unutturmamak adına ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltten oluşan önemli bir eseri şehrimize kazandırdık. Bu eser, Kurtuluş Savaşı döneminde Manisa il genelinde yaşananları gözler önüne seriyor ve yakın geçmişimize ışık tutuyor. Değerli 2 profesör hocamızın ve birbirinden kıymetli 38 akademisyenin katkılarıyla hazırladığımız bu kıymetli eseri, bilgi hazinemize dahil ettiğimiz için mutluyuz” dedi.

Milli Mücadele Müzesi’ni Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yıl dönümünde Manisa’ya kazandırmak için heyecanlı olduklarını da ifade eden Başkan Ergün, “Alanında uzman mimar arkadaşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar. Bu çalışmamız, şehrimizin uydudan yayın yapan televizyonu, yerel ve bölgesel basında ilgi görüyor. Şehrimize kazandıracağımız müzemize Milli Mücadele dönemimize ait elinde belge, yazı, fotoğraf, dönemin kıyafetleri, bıçak ve silah gibi dönemi temsil eden materyaller bulunan vatandaşlarımız katkı sağlayabilirler. Bu durumda onların adıyla bu materyalleri müzemizde sergileyebileceğimizi de belirtmek istiyorum. Manisa Kurtuluş Müzesi projemizde çalışmalar hızla ilerliyor. Müzede, 1919 ve 1922 yılları arasında Manisa’mızda yaşanan elim olayların belgeleri yer alacak. Ayrıca Milli Mücadele esnasında yaşanılanların somut örnekleri sergilenecek” diye konuştu.