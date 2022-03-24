Manisa’nın tarihi yapıları ortaya çıkacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven ile bir araya geldi. Başkan Ergün ve Ataseven, Manisa merkezdeki Çukur Hamamı, Hüsrev Ağa Hamamı ve Dilşikar Hamamı ile Gölmarmara ilçesinde bulunan Halime Hatun Külliyesi’nin restorasyonlarının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasını içeren işbirliği protokolünü imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven’i ağırladı. Ziyarette, Manisa merkezdeki Çukur Hamamı, Hüsrev Ağa Hamamı ve Dilşikar Hamamı ile Gölmarmara ilçesinde bulunan Halime Hatun Külliyesi’nin restorasyonlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasını içeren işbirliği protokolü imzalandı. İmza öncesi açıklama yapan Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıyor. Bu bağlamda Manisa merkezde 3 tane hamam ve Gölmarmara ilçemizdeki Halime Hatun Külliyesi’nin restorasyonunu yapma protokolünü imzalıyoruz. Bu konuda Sayın Başkanıma ve desteklerini bizden hiç esirgemeyen Sayın Manisa Valimize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yatırım, yaklaşık 15 milyonluk bir yatırım. Bunun finansörlüğünü de Belediyemiz ve Valilik birlikte yapacaklar. Bize de katkı sunuyorlar. Eserlerimizi yeni baştan ihya etmekteler. Canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Tarihimize sahip çıkacağız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Vakıflar Bölge Müdürümüz Muzaffer Bey’e öncelikle teşekkür ediyorum. Çalışmalarını bizler de takdirle takip ediyoruz. Manisa’nın tarihi, kültürel miraslarından Çukur Hamamı, Dilşikar Hamamı ve Hüsrev Ağa Hamamı. Bunun yanında da Gölmarmara ilçemizde gerçekten ayağa kaldırmamız gereken Halime Hatun Külliyesi’nin restorasyonunun yapılması noktasında protokol yapıyoruz. Zaten bununla ilgili proje çalışmamızı daha önce hazırlamış ve tamamlamıştık. Bu noktada Sayın Valimizin de önderliğinde 3 kurumumuzun ortak işbirliğiyle bu projeleri hayata geçirme hedefini koyduk. Bugün de bunun protokolünü imza altına alıyoruz. Ben emeği geçen Sayın Valimize, müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki hayırlara vesile olur. Tarihimize sahip çıkacağız ve gelecek kuşaklara bunları armağan edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ergün ve Bölge Müdürü Ataseven, restorasyon çalışması noktasında işbirliğini içeren protokolü imzaladı.