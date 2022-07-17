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Manisa’nın sevilen eğitimcisi Kuşçuoğlu hayatını kaybetti

Manisa’da geçtiğimiz Mart ayı sonunda Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmen Osman Kuşçuoğlu, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

MANİSA 17.07.2022, 18:06
Manisa’nın sevilen eğitimcisi Kuşçuoğlu hayatını kaybetti

Manisa’da geçtiğimiz Mart ayı sonunda Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmen Osman Kuşçuoğlu, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Manisa’nın sevilen eğitimcilerinden 66 yaşındaki Osman Kuşçuoğlu, bugün sabah saatlerinde evinde vefat etti. Geçtiğimiz Mart ayı sonunda Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılan ve hayatını İzmir’in Buca ilçesinde sürdüren Kuşçuoğlu’nun ölüm haberi Manisa’da eğitim camiası ve sevenlerini yasa boğdu. Kuşçuoğlu’nun naaşı, Buca Kurtuluş Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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