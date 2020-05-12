Manisa’nın parkları çocuklar için hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından, 0-14 yaş grubuna 13 Mayıs Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılma izni verilmesinin ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki tüm park ve oyun alanlarında dezenfekte çalışması yaparak, çocukların sağlıklı bir ortamda vakit geçirmeleri için seferber oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası 0-14 yaş grubuna 13 Mayıs Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılma izni verilmesi kararı üzerine 17 ilçedeki tüm park ve oyun alanlarında dezenfekte çalışması yaparak, çocukların sağlıklı bir ortamda vakit geçirmeleri için seferber oldu. Park ve oyun alanlarını detaylı bir şekilde dezenfekte eden ekipler, Manisalılardan tam not aldı.

“Tedbirlere uyalım”

Çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkacak olması nedeniyle dezenfeksiyon çalışmasının yapıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Park ve oyun alanlarının cıvıl cıvıl olacak olmasından dolayı mutluyuz. Tabi ki, anne ve babalara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskesiz çıkmamaları konusunda hatırlatmada bulunmakta fayda var. Tedbirlere uyalım ve çocuklarımızın yanında olalım diyor, tüm çocuklara sevgilerimi gönderiyorum” dedi.