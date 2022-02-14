Manisa’nın manevi mimarı konferansla anıldı

Şehzadeler Belediyesi ile Yiğitbaşı Vakfı işbirliğiyle, Yiğitbaşı Veli Hazretlerini Anma ve Anlama konulu konferans düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun’un konuşmacı olduğu konferansta konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehirleri ayakta tutan fiziki direkler varsa, görünmeyen manevi direkler de vardır. Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri de bunların başında gelir.” dedi.

Şehzadeler Belediyesi ile Yiğitbaşı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen konferansların bu yıl sekizincisi düzenlendi. Tarihi Bedestende düzenlenen Yiğitbaşı Veli Hazretlerini Anma ve Anlama konulu konferansa Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun konuşmacı olarak katıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız ve çok sayıda vatandaşın hazır bulunduğu konferansta açılış konuşmasını Vakıf Başkanı Sefer Yıldız yaptı. Başkan Yıldız Şehzadeler Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdikleri müşterek çalışmalardan söz ederek Başkan Çelik’e teşekkür etti. Yıldız, vakıf olarak hayata geçirdikleri çalışmalardan da söz ettiği konuşmasını konferansa katılan konuşmacı ve dinleyicilere teşekkür ederek sonlandırdı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise Şehzadeler’in değerlerini önemsediklerini ifade ederek, “Şehzadeler Belediyesi olarak, şehrimizin değerlerini ayrıca önemsiyoruz. Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri Manisa’nın manevi mimarı, bir değeridir. Belediye olarak ilk kültür yayınımız da Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri oldu. Birinci kitabımızın bir Allah dostu olması bizleri çok mutlu etti. Şehirleri ayakta tutan fiziki direkler varsa, görünmeyen manevi direkler de vardır. Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri de bunların başında gelir. Her zamankinden daha fazla aşka ve muhabbete muhtacız. Allah dostlarını anlamaya muhtacız. Yiğitbaşı Vakfı’na da böyle bir etkinliği bizimle birlikte düzenlediği için teşekkür ediyorum. Değerli hocalarımız Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun aramızdalar. Bizlere az sonra Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretlerini çeşitli yönleriyle anlatacaklar. Kendilerine bizleri kırmayarak geldikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Prof. Dr. Necdet Tosun, Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Konferansın sonunda protokol üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Prof. Dr. Necdet Tosun’a çiçek takdim ederek, teşekkür etti.