banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bu da Sevgililer Günü’ne özel kalpli hamburger
Bu da Sevgililer Günü’ne özel kalpli hamburger
Ukrayna, AGİT üyelerini 48 saat içinde toplantıya çağırdı
Ukrayna, AGİT üyelerini 48 saat içinde toplantıya çağırdı
Ahmet Nur Çebi:
Ahmet Nur Çebi: "Hakem hatalarından çok puan kaybettik"
İş dünyası yeni ekonomi paketi için ne diyor?
İş dünyası yeni ekonomi paketi için ne diyor?

Manisa’nın manevi mimarı konferansla anıldı

Şehzadeler Belediyesi ile Yiğitbaşı Vakfı işbirliğiyle, Yiğitbaşı Veli Hazretlerini Anma ve Anlama konulu konferans düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun’un konuşmacı olduğu konferansta konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehirleri ayakta tutan fiziki direkler varsa, görünmeyen manevi direkler de vardır. Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri de bunların başında gelir.” dedi.

MANİSA 14.02.2022, 11:55
Manisa’nın manevi mimarı konferansla anıldı

Şehzadeler Belediyesi ile Yiğitbaşı Vakfı işbirliğiyle, Yiğitbaşı Veli Hazretlerini Anma ve Anlama konulu konferans düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun’un konuşmacı olduğu konferansta konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehirleri ayakta tutan fiziki direkler varsa, görünmeyen manevi direkler de vardır. Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri de bunların başında gelir.” dedi.

Şehzadeler Belediyesi ile Yiğitbaşı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen konferansların bu yıl sekizincisi düzenlendi. Tarihi Bedestende düzenlenen Yiğitbaşı Veli Hazretlerini Anma ve Anlama konulu konferansa Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun konuşmacı olarak katıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız ve çok sayıda vatandaşın hazır bulunduğu konferansta açılış konuşmasını Vakıf Başkanı Sefer Yıldız yaptı. Başkan Yıldız Şehzadeler Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdikleri müşterek çalışmalardan söz ederek Başkan Çelik’e teşekkür etti. Yıldız, vakıf olarak hayata geçirdikleri çalışmalardan da söz ettiği konuşmasını konferansa katılan konuşmacı ve dinleyicilere teşekkür ederek sonlandırdı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise Şehzadeler’in değerlerini önemsediklerini ifade ederek, “Şehzadeler Belediyesi olarak, şehrimizin değerlerini ayrıca önemsiyoruz. Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri Manisa’nın manevi mimarı, bir değeridir. Belediye olarak ilk kültür yayınımız da Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri oldu. Birinci kitabımızın bir Allah dostu olması bizleri çok mutlu etti. Şehirleri ayakta tutan fiziki direkler varsa, görünmeyen manevi direkler de vardır. Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri de bunların başında gelir. Her zamankinden daha fazla aşka ve muhabbete muhtacız. Allah dostlarını anlamaya muhtacız. Yiğitbaşı Vakfı’na da böyle bir etkinliği bizimle birlikte düzenlediği için teşekkür ediyorum. Değerli hocalarımız Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun aramızdalar. Bizlere az sonra Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretlerini çeşitli yönleriyle anlatacaklar. Kendilerine bizleri kırmayarak geldikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Prof. Dr. Necdet Tosun, Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Konferansın sonunda protokol üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Prof. Dr. Necdet Tosun’a çiçek takdim ederek, teşekkür etti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 24 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 24 24
17. Mallorca 22 23
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11