Manisa’nın imar durumu değerlendirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, il genelindeki binaların durumunun değerlendirildiği toplantı düzenlendi. Toplantıda bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mühendisler tarafından il genelinde binaların durumlarıyla ilgili çalışma başlatılacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası Manisa’nın imar durumuna ilişkin değerlendirme toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirildi. Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, Manisa’dan deprem bölgesine gönderilen yardımlara katkı sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Afeti iyi yönetmenin en iyi yolunun binaların sağlam nitelikte inşa edilmesiyle başlayacağını belirten Vali Karadeniz, "Bu büyüklükteki bir afetin iyi yönetilmesinin bir tek yolu var. O da binalarımızı sağlam ve ayakta kalabilir nitelikte yapmak. Onun dışında daha mantıklı bir yolu yok. Dolayısıyla buna yönelik çalışmalarımızı el birliğiyle sürdürmemiz gerekiyor. Yaklaşık iki yıl önce Büyükşehir Belediyemizin teşebbüsüyle Valiliğimizin de içinde olduğu bir çalışma süreci başlatılmıştı. Bu çalışmanın da amacı bu yönde bir gayret ortaya koymaktı. Devlet kurumlarının görevleri, kanunlarla tanımlanmıştır. Kurumlara düşen görev ise o tanımlar çerçevesinde ve sonuç alıcı şekilde görevlerini yerine getirmektir. Dolayısıyla da sadece bu konuda değil, tüm görev alanlarında buna odaklanmamız lazım" dedi.

Kamu binalarının durumuna da değinen Vali Karadeniz, "İlimizde genellikle okul anlamında önemli bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. İlin hükümet konakları ve birçok kurumda çalışmalarımız devam ediyor. Sağlıkta yine kısmen çalışmalarımız var. Kamu binaları konusunda daha hızlı yol alabilmek amacıyla çalışmalar tüm bakanlıklar düzeyinde başlamış durumda" diye konuştu.

Vali Karadeniz, özel yapıların durumu ile ilgili, "Özel yapılarla ilgili şunu açık ve net buradan ifade etmeliyim ki, kaçak başlamış olan veya ruhsata aykırı bir şekilde yapımı devam eden içine yerleşilmemiş yapıların devamına asla ve asla müsaade etmememiz gerekiyor. Bu konuda özellikle ilçe belediyelerimize önemli görevler düştüğü kanaatindeyim" diye konuştu.

"17 ilçemizdeki bütün yapıların tamamen tespiti noktasında yaklaşık 6 ay ile 9 aylık bir süreç öngörülüyor"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün toplantıda yaptığı konuşmada, "Depremden sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de acil toplantılarımızı düzenleyerek bu noktada Celal Bayar Üniversitesi ile bir çalışma içerisinde kendimizi bulduk. Bu çalışmada öncelikli olarak tabii ki yılların birikmiş olan 40-50 yıl geriye gittiğimizdeki yapı stoklarının hangi noktalarda olduğunun tespiti açısından bir çalışma başlatalım dedik. 17 ilçemizde yaklaşık 600 bin binanın ivedi olarak takibinin tespiti ve hasar durumları hangi noktada, hangi yıllarda inşaatının yapıldığı tespiti, zemin etütlerinin tespiti, jeolojik noktalardaki tespitler, mevcut projesine uygun yapılıp yapılmadığı ile ilgili ileri ve son teknolojilerle bunların binalardan karot alımı yapılmadan tespitinin yapılması gibi çalışmaları geçtiğimiz hafta Celal Bayar Üniversitesi ile yaptığımız protokol gereği hayata geçirme fırsatına başlamış durumdayız. 10 günlük süre içerisinde ilk etapta sahada görev yapacak olan yaklaşık 80 civarı mühendisimizi görevlendirme noktasında olacağız. Sahadaki çalışmalar üniversitenin mühendislik ekibi tarafından yapılacak. 17 ilçemizdeki bütün yapıların tamamen tespiti noktasında yaklaşık 6 ay ile 9 aylık bir süreç öngörülüyor. Bu açıdan sahadaki yapılacak çalışmaların finansmanını Büyükşehir Belediyesi üstlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçın Kaya tarafından Manisa’nın imar durumu, yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin katılımcılara sunum eşliğinde bilgi verildi.

Toplantıya; Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.