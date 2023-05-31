Manisa’nın ilk Köy Yaşam Merkezinde Kur’an-ı Kerim şöleni

Şehzadeler ilçesi Hamzabeyli Mahallesi’nde 15 yıl atıl halde bulunduktan sonra Şehzadeler Belediyesi’nin katkılarıyla Manisa’nın ilk köy yaşam merkezine dönüştürülen ilkokul binasında, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından verilen Kur’an kursunda yılsonu etkinliği gerçekleştirildi.

Köy Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Işık, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ve müdür yardımcıları Orhan Çelik, Mustafa Tire ve Meral Çetinkaya ile Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Sami Türk ile kursiyerler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kayaokay, merkezde açılan kurslara katılan kadınların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

Kayaokay, “Merkezimizde ’Yetişkinler için Kuranı Kerim Elif Ba okuma’, ‘Yetişkinler Kuranı kerim tecvidli okuma’, ‘Yetişkinler için Kuranı doğru anlama ve tanıma’ ve ‘Değerlerime sahip çıkıyorum’ şeklinde kurslar açıldı. Yaşları 23 ile 75 arasında olan yaklaşık 160 kursiyere, açılan 12 ayrı kursta günde 8 saat eğitim verilerek, tüm kursiyerler Kur’an’ı Kerim’i okumayı öğrendi. Kuranı bilenler ise tamamen tecvidsiz okuyup eğitim süresince tecvidli pekiştirerek ezberlerde ilerleme kaydetti” dedi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise, “Halk Eğitim Merkezi ile her alanda çalışmaya alışkınız ama genel itibari ile baktığımızda genç kursiyerleri hem yaşlı kursiyerleri görüyoruz. Bu kursumuzda Kuranı Kerim’i okumaya anlamaya ve dinimizin gereklerini anlatmaya çalışmaları bizleri mutlu etti. Emekleri ve gayretleri için Halk Eğitim Merkezi müdür ve camiasına, muhtarımıza, öğretmen ve kursiyerlerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kursiyerler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve meali, Yıl içerisinde ezberlenen sürelerden Duha, İnşirah ve Tin suresi okundu ve ardından mealleri açıklandı.

Yine kursiyerler tarafından iki namaz arasındaki fark, kursiyerler tarafından tiyatro şeklinde gösterilirken, etkinlik, öğrencilerin okuduğu ilahiler ve yıl içinde okudukları 50 adet hatmin toplama duası ile sona erdi.