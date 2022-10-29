Manisa’nın ilçelerinde ’Cumhuriyet Bayramı’ coşkusu

Manisa’nın ilçelerinde cumhuriyetin 99. yılı büyük bir coşku içinde kutlandı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda Kula’da yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG’un renklerinden birinin Kula grisi olmasının coşkusu yaşanırken, Alaşehir’de ise vals ve Sarı Zeybek gösterileri kutlamalara damga vurdu.

Manisa’nın Salihli, Kula, Sarıgöl, Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde cumhuriyetin 99. yılı vatandaşların da yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde kutlandı.

Salihli’deki kutlamalar

Salihli’deki tören, kaymakamlık makamında Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam’ın tebriklerin kabulüyle başladı. Makamdaki törenin ardından Kent Meydanı’nda devam eden programda Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın halkın ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutlamasının ardından, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam “Bugün tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele karşı göğsünü siper ederek kurduğu, en değerli hazinemiz Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıldönümüdür. Millet olarak yeniden dirilişimizin simgesi olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, daim olsun, payidar olsun” dedi.

Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Cumhuriyeti Biz Böyle Kurduk” gösterilerinin ardın Halk Oyunları ekipleri gösterileri sergilendi. Kutlama programında düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve Merkez Anadolu Lisesi Bando ekibi eşliğindeki kortej geçişi ile son buldu.

Turgutlu’daki kutlamalar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Manisa’nın Turgutlu ilçesinde coşkuyla kullandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında sabah saatlerinde İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, ilçe Kaymakamı Selami Kapankaya’nın konuşması, ilkokul öğrencilerinin şiirler okuması ve ‘Feda Türkiye’m’ adlı gösterisi ile devam etti.

Şehir bandosu eşliğinde tüm okulların katıldığı kortej yürüyüşünün ardından törenler sona erdi.

Sarıgöl’deki kutlamalar

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü düzenlenen bir törenle coşku ile kutlandı. Sarıgöl Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törende günün anlamını belirten konuşmayı Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan yaptı. Cumhuriyet konulu kompozisyon ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından çeşitli ödüller verildi. Öğrencilerin Cumhuriyet konulu şiirlerin okunmasından sonra, Sarıgöl Çok Programlı Anadolu Lisesi halk oyunları gösterileri ve Kick-Boks gösterileri yapıldı.

Kula’daki kutlamalar

Kula’da Cumhuriyetin 99. yılı, düzenlenen programla kutlandı. Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz’ün tebrikleri kabulü ile başlayan ve daha sonra Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz yaptı. Kaymakam Tatlısöz; “Cumhuriyetimizin 100. yılına bir adım daha yaklaşmışken, yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un gri rengine Kula adının verilmesi de bizleri gururlandırmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılında yollara düşecek olan TOGG’un Kula grisi, Cumhuriyet Bayramı’yla beraber bize ayrı bir bayram havası kattı. Cumhuriyet fazilettir. Tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

Kaymakam Tatlısöz’ün konuşmasının ardından şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Kula’da Değerli Zamanlar projesi müzik ekibinin gösterilerinin ardından Kula Dostlar Efe Yaren Ekibi de yöresel oyunlarla kutlamalara eşlik etti. Program, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından gerçekleştirilen tören geçişi ile son buldu.

Alaşehir’deki kutlamalar

Alaşehir’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ise Vals ve Sarı Zeybek gösterileri damga vurdu. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yapılan kutlamalara Kaymakam Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Gökhan Okursoy Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bayrama katılanların bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Kaymakam Alper Faruk Güngör günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Şiirler ve halk oyunları gösterileri ile devam eden kutlama programında Alaşehir Belediyesi Personeli Rana Egelioğlu tarafından çalıştırılan 11 çiftten oluşan vals ve Sarı Zeybek oyunları büyük alkış aldı.