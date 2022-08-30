Manisa’nın ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın ilçelerinde de büyük bir coşku ile kutlandı.

Manisa’nın Alaşehir, Kula, Salihli, Kırkağaç, Soma ve Turgutlu ilçelerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşku içinde kutlandı.

Alaşehir’deki kutlamalar

Alaşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yapılan kutlamalara Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Yarbay Seray Tican, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalarda çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ulaştırma Yarbay Seray Tican günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparken, ilçenin yeni Kaymakam Alper Faruk Güngör şeref defterini imzaladı. Alaşehir’deki törenler asri mezarlıkta bulunan şehitliğin ziyaret edilerek dualar edilmesiyle sona erdi.

Turgutlu’daki törenler

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında Atatürk Anıtına Kaymakam Vekili Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın çelenk sunmasıyla başlayan programda öğretmenler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılırken, öğrenciler tarafından da şiirler okundu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanındaki program halk oyunları gösterisi ve Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan grubun ’Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ı söylemesi ile sona erdi. Daha sonra Turgutlu Kaymakam Vekili ve Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar tarafından tebrikler kabul edildi. Şehitlikte sona eren törende dualar edildi ve şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçek bırakıldı.

Salihli’deki törenler

Büyük zaferin 100. yıldönümü dolayısıyla Salihli’de çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreninde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Berkan Günay ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Berkan Günay yaptı. Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Berkan Günay ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tebrikleri kabul etti.

Kula’daki törenler

Manisa’nın Kula ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen program, Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un tebrikleri kabulü ile başladı. Program, daha sonra Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Askerlik Şubesi Astsubayı Kıdemli Üstçavuş Fatih Musluk günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Kula Kaymakamı Kemal Duru da, programa katılan protokol üyelerine hitap ederek, Büyük taarruzun 100. yıldönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi. Protokol üyeleri, daha sonra ilçe şehitliğini ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edilmesinin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Şubesi’nin ziyaret edilmesiyle program son buldu.

Kırkağaç’taki törenler

Kırkağaç’taki törenler ise Yemin Tören Alanında gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, daire amirleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Jandarma Teğmen Mustafa Uğur Ayhan gerçekleştirdi. Kırkağaç’taki tören şehitlikte yapılan dualar ve şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile sona erdi.

Soma’daki törenler

Manisa’nın Soma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Sabah saatlerinde Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayan program Cengiz Topel Meydanı’nda çelenk sunumu ile devam etti. Kaymakam Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Askerlik Şube Başkanı Personel Astsubay Üstçavuş Arslan Onur Türkoğlu yaptı. Program şehitlik ziyaretiyle devam etti. Şehitlikte yapılan saygı duruşunun ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılarak dua edildi.