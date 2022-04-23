banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

Manisa’nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu

Manisa’nın Salihli, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

MANİSA 23.04.2022, 15:57
Manisa’nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu

Manisa’nın Salihli, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’nın Salihli ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Salihli’de ilk tören Atatürk Anıtı’nda düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Çelenk sunulmasının ardından İsmail Bali İlkokulu’nda kutlama programı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen yaptı.

Öğrencilerin hazırladığı halk oyunları, danslar, şiirler ve tiyatro gösterilerinin sunulduğu program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödül verilmesiyle son buldu.

Çelenk sunma töreni ile kutlama programına, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl’de 23 Nisan kutlamaları

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlk tören Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlamını belirten konuşmaların ardından öğrencilerin şiirleri okundu. İlkokul öğrencilerince hazırlanan çeşitli halk oyunları gösterileri vatandaşlardan tam not aldı. Törende ilkokullar arası düzenlenen spor yarışmalarında derece alan okullara kupa ve madalyaları verildi.

Törenlere Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili komiser Ömür Akif Aydoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin öğleden sonraki bölümünde tüm ilkokullar kendi okullarında hazırladıkları programı velilere sundular.

Selendi’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Manisa’nın Selendi ilçesinde coşkuyla kutlandı. İlk tören Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Buradaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Atatürk İlkokulu’ndaki kutlama programı ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasıyla başladı. Daha sonra program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve öğrencilerin hazırladıkları gösterilerin sergilenmesi ve halk oyunları ile devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullar arasında yapılan şiir, kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile kutlama programı sona erdi.

Kutlama programına Kaymakam Ali Yıldırım, eşi Manolya Yıldırım Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Sıddık Kırkel, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 34 48
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 41
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Altınordu 32 41
13. Denizlispor 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 32 57
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
21°
açık