Manisa’nın giriş ve çıkışları yapılan peyzaj çalışmalarıyla güzelleşiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa’nın giriş ve çıkışlarına yapılan peyzaj uygulamalarını yerinde inceledi. Menemen Caddesi’nde yapılan çalışmalarda yol kenarı ve orta refüjdeki eksik ağaçlar tamamlanarak görüntü bütünlüğü sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’nın giriş ve çıkışlarını büyükşehre yakışır hale getirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Menemen Caddesi’nde yapılan yol kenarı peyzaj düzenleme ve orta refüj çalışmalarını yerinde inceledi. Öztozlu’ya incelemesinde Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Aynur Tava eşlik etti. Manisa giriş ve çıkışlarının daha güzel görünmesi ve görüntü bütünlüğü sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki çalışmaların ardından Manisa’nın girişlerinden bir tanesi olan Menemen Caddesi üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölgede yer alan ağaçlarımızda eksiklikler vardı, bunları tamamladık. Manisa’nın girişinin, Manisa’ya yakışır bir şekilde olması için elimizden geleni yapıyoruz. Orta refüjde yaklaşık 25 civarında gerek fırtınadan zarar gören, gerek kuruyan gerekse de yaşanan kazalardan dolayı eksilen palmiye ağaçlarımız vardı. Bunların yenilerini diktik. Bunların yanında ihtiyaç duyulan boş alanlara çınar ağaçları dikildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları üzere ağaç dikimine önem veriyoruz. Diktiğimiz her ağacı bir kazanım sayıyoruz. Geleceğe yapılmış bir yatırım sayıyoruz. Elimizden geldiğince ağaç dikimine devam edeceğiz” dedi.

Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Aynur Tava ise yapılan çalışmalar ile mahallenin güzelliğine güzellik eklendiğini belirterek, “Güzelyurt mahallemizde peyzaj çalışmaları devam ederken, eksik kalan ağaçlar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.