Manisa’nın geleceği emin ellerde

Manisalı vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hizmet veren atıksu arıtma tesislerinin verimini artırmak için terfi istasyonlarında bakım ve temizlik çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesisleri ile Manisa’nın geleceğini korumaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakabilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinin yapımı gibi önemli çalışmaların yanı sıra, tesislerin ve terfi istasyonlarının daha verimli çalışması için gerekli olan bakım ve temizlik çalışmalarını da aksatmadan yürütüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Necip Kurtarıcı, MASKİ Saruhanlı İlçe Şefi Serdar Özgedik ve yetkili personel ile birlikte Saruhanlı ilçesindeki terfi istasyonlarında incelemede bulundu.

Yürütülen çalışmaları takiben yerinde inceleme yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Gezegenimizin ekolojik dengesinin korunması noktasında atıksu arıtma tesislerinin önemi büyük. Daha sağlıklı şehirler için üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsanoğlu sürekli olarak gelişmeye açık bir varlık. Hep daha ileriyi düşünüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda daha temiz bir Manisa için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu doğrultuda kullanılmış suyu arıtarak doğaya geri kazandıran atıksu arıtma tesislerimiz ve terfi istasyonlarında yürütülen bakım ve temizlik çalışmaları tesislerin daha verimli çalışması için büyük önem taşıyor. Mevcut kirli suların ulaştığı tesisin arıtma performansını olumsuz yönde etkilememesi ve temizleme veriminin düşmemesi adına ekiplerimiz 7/24 görev başındalar” dedi.