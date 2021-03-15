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Manisa’nın geçmişine ışık tutacak kitap serisi tanıtıldı

Manisa’da kültürel ve tarihi yayınlara bugüne kadar birçok kez destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan ’Yüzüncü yılında milli mücadele döneminde Manisa’ kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Hazırlanan esere katkı vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa’mızın geçmişine ışık tutacağına yürekten inandığım bu güzel esere hayat veren herkese, Manisalı hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

MANİSA 15.03.2021, 18:12
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Manisa’nın geçmişine ışık tutacak kitap serisi tanıtıldı

Manisa’da kültürel ve tarihi yayınlara bugüne kadar birçok kez destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan ’Yüzüncü yılında milli mücadele döneminde Manisa’ kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Hazırlanan esere katkı vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa’mızın geçmişine ışık tutacağına yürekten inandığım bu güzel esere hayat veren herkese, Manisalı hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 87’nci yılında, Türk Eğitim Sen Manisa Şubesi tarafından düzenlenen ’Manisa’nın Kurtuluşu’ konulu panelde, milli mücadele dönemi ile ilgili kitap hazırlanması noktasında gelen talep Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından olumlu karşılandı. Aradan geçen süreçte 38 akademisyen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil’in çalışmaları sonucunda ’Yüzüncü yılında milli mücadele döneminde Manisa’ isimli 4 ciltten oluşan kitap hazırlandı. Kitabın tanıtımı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nurettin Gülmez, Doç. Dr. Nejdet Bilgi ve Doç. Dr. Cengiz Çakaloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

"Sözümüzü yerine getirmenin gururuyla burada bir araya geldik"

Eserin hazırlanmasında emek veren herkese teşekkürlerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 87’nci yılında, yani 8 Eylül 2019 tarihinde Türk Eğitim-Sen Manisa Şubesi tarafından düzenlenen ‘Manisa’nın Kurtuluşu’ konulu panelde hocalarımızdan milli mücadele dönemi ile ilgili bir kitap hazırlanması noktasında bir talep gelmişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve tarihi yayınlara bugüne kadar her zaman destek olduk. O gün de şahsımın söz aldığı panelde, bu konuda adım atılması durumunda Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli desteği sağlayacağımızın sözünü vermiştim. Bugün de bu sözümüzü yerine getirmenin gururuyla burada bir araya geldik" dedi.

"Tarihimize ışık tutan bilgi bankası haline getirildi"

Hazırlanan ’Yüzüncü yılında milli mücadele döneminde Manisa’ isimli eserin o dönemdeki Manisa’nın durumunu gözler önüne serdiğini ifade eden Başkan Ergün, "Kitabımızın içeriğinde işgal güçlerinin gazeteleri ve Türk gazeteleri ile birlikte çeşitli bilgi ve belgeler yer almaktadır. Bu kitap, tarihimize ışık tutan altın değerinde bir bilgi bankası haline getirildi. Birbirinden kıymetli hocalarımızın uzun ve yorucu çalışmasının sonucunda ortaya çıkan bu önemli kitap, gerek Manisa ile ilgili araştırma konusu olan akademisyenlere gerekse de Manisa’nın yakın tarihi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen her bir bireye önemli bir kaynak olacaktır. Bu kıymetli esere katkı vermiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Manisa’mızın geçmişine ışık tutacağına yürekten inandığım ve gelecek kuşaklara aidiyet duygusunun sağlanmasında bu güzel esere hayat veren herkese, Manisalı hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu noktada hazırladığımız listede Türkiye’deki belli kütüphanelere belli merkezlere, üniversitelere dağıtım planlamasını da Azmi Bey sizlerle paylaşmıştır. Dağıtımını da en kısa sürede yapma noktasında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Manisa’nın evlatları Sakarya’da ve Büyük Taarruz’da önemli katkılar sundu"

Prof. Dr. Nurettin Gülmez de kitabın hazırlanış sürecinde yaşananları anlattı. Prof. Dr. Gülmez, "Verdiğiniz destekle biz de büyük bir emek koyduk. Bugüne kadar benzeri olmayan bir eser çıktı. Bunu gördükten sonra İzmir farklı bir şeklini yapmaya çalışıyor. Manisa ile ilgili şöyle bir eleştiri vardı. Akhisar halkı veya Manisa halkı, düşmanı alkışlarla karşıladı şeklinde. Araştırma sırasında Manisa’nın ve ona bağlı ilçelerin gerçekten Milli Mücadele’ye azımsanmayacak bir katkı yaptığınız tespit ettik. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün Demirci Kaymakamı olarak İbrahim Ethem’i ataması bir tesadüf değil. Diyor ki istihbarat sağlayacaksın, Manisa’dan, İzmir’den Ankara’ya ulaştıracaksın. Bu görevleri Manisa’nın evlatları yapıyor. Başkaları değil. Ayrıca buradaki gençleri toparlayıp, orada genel adıyla Demirci akıncıları bir araya geliyor. Onlara verdiği görevi de Sakarya’da ve Büyük Taarruzda görüyoruz. Manisa’nın evlatları, Manisa’nın çocukları bu mücadelenin içerisinde varlar ve hem Büyük Taarruzda hem de Sakarya savaşında çok büyük mücadeleler vermişlerdir. Manisa’da da, Akhisar’da da karşılayanlar o zamanın hükümetinin temsilcileri olan Valiler ve Kaymakamlardır. Belediye Başkanlarından bir tanesi karşılamalarda yoktur. Belediye Başkanları halkın temsilcidir. Müftülerin de çoğunluğu bunun içerisinde. Hükümetten gelen emirleri uygulayan Valiyi, Kaymakamı dikkate almak yerine, Belediye Başkanlarını dikkate almak gerekir. Çünkü milletin iradesini temsil eden onlardır" dedi.

Prof. Dr. Nurettin Gülmez, "Destek oldunuz heyecan verdiniz. Çocuklarımızın 100 yıl sonra nasıl hatırladığı yönünde de sözlü tarih çalışması yaptık. 100 yıl sonra durduğumuz noktayı görme açısından bu kitap bize ipucu veriyor. Anlatırken ağlayan çokça insanla da karşılaştık. Bu şehir bu memleketin evlatlarından olmuşmuş ve bu memleketin evlatları vatanına sahip çıkmışlardır. Bunun da bütün yönleriyle ortaya çıkmasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve yardımcılarının büyük katkısı oldu. O desteklerden dolayı biz size teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki böyle bir eser ortaya çıktı. Bu bir hafıza. Bu milletin hafızası. Bunlar olmazsa o hafızayı tutamayız. Ama yazılanlar kalır" diye konuştu.

"Bir Manisalı olarak çok mutluyum"

8 Eylül 2019’daki panelde kendisinin de moderatör olduğunu ifade eden Doç. Dr. Cengiz Çakaloğlu ise, "Panelden önce arkadaşlarımızın bu yönde bir düşünceleri vardı. O panelde, bu fikri gündeme getirmemize vesile oldu. Sağ olun sizler de sahip çıktınız. Öyle olunca yola çıkıldı. 38 akademisyenin katılımıyla hazırlandı. Neticede 4 ciltlik bir eser çıktı. Manisa Şehzadeler şehri. Birçok boyutunun ortaya konması gerekiyor. Burada büyük bir eksiklik vardı. Bu çalışma inşallah bu eksikliği doldurur. Azmi Başkanımızın belirttiği gibi, diğer gelişmelerle birlikte düşünmek gerekiyor. Vesile olanlardan, sizlerden Allah razı olsun. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bir Manisalı olarak, Salihlili olarak da çok mutluyum" dedi.

"Desteğinizle bu eser ortaya çıktı"

Doç. Dr. Nejdet Bilgi de hazırlanan eserin öneminden bahsetti. Doç. Dr. Bilgi, "Desteğiniz ve teşvikiniz vesilesiyle bu eser ortaya çıktı. Bir boşluğu dolduracak bir eser ortaya koymaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık. 38 kişilik bir ekibi sadece Manisa’ya ve ilçelerine odaklandırmak kolay olmadı. Birçok yazı defalarca elden geçti. O süreç kolay değil. Sizin Azmi Başkana nasıl gittiğini sormanız, onun da bize yansıtmış olması bizi motive etti. Hakikaten vaktinde bunu yetiştirebildik. Bütün ilçeleri kapsamış olması güzel bir şey. İzmir şimdiden buna benzer çalışma başlattı. Hakikaten kalıcı bir eser olacak. Tabi ki eksiğimiz vardır. Ama bu bir zemin oluşturacak. Söz gelimi Saruhanlı’nın, Gölmarmara’nın, Demirci’nin Milli Mücadele tarihi daha detaylı işlenmeye çalışılacak. Ama Böyle derli toplu her birinin ayrı ayrı ele alındığı bir eser ilk defa yazıldı ve sayenizde vücut buldu. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum. Milli Mücadele dönemi Manisa merkezde başka türlü, ilçelerinde başka türlü yaşanıyor. Ama ortak hedef, memleketi düşman istilasından kurtarıp, müstakil bağımsız bir Türk Devleti’ne bir temel oluşturma çabası Manisa’da nasıl yaşanmış onu ortaya koymaktı bizim çabamız. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bazı ilçelerimiz sonradan, ilçe oldu. Oraların ilk defa tarihi yazıldı. Saruhanlı o zaman merkeze bağlı. Biz merkeze bağlı Saruhanlı’da o dönemde neler olmuşu ayıklayıp Saruhanlı tarihi oluşturmaya çalıştık. O tarihte ilçe olmayan ilçelerimiz için de bu kitap bir nimet. Buradan hareketle oraların tarihine de önemli bir katkı sağlamaya çalışmış olduk" ifadelerini kullandı.
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