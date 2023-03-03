Manisa’nın en büyük kentsel dönüşümünde inşaatlar başlıyor

Şehzadeler Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 13 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Çelik, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. Etabında inşaatların yapımına kısa süre sonra başlanacağını söyledi.

Şehzadeler Belediyesi’nin Mart Ayı Meclis Toplantısı 13 gündem maddesinin görüşülmesi ile yapıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mecliste Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Belediyenin projelerindeki son durumu paylaşan Başkan Çelik, birçok projede sona yaklaştıklarını anlattı.

Kentsel Dönüşümün ilk etabı yakında başlıyor

Başkan Çelik, "Sancaklıbozköy Mahallemizde TOKİ tarafından yapılan 400 sosyal konut projesinde, konutların yapımı tamamlandı. TOKİ’nin takvimine göre bu konutlarımızı da hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallelerimizi kapsayan ve 365 dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinin 1. Etabının ihalesini alan yüklenici firma yeri teslim aldı. Şantiye kurulum çalışmalarını yapıyor. Yakın bir zamanda 1. Etap içerisinde yer alan 605 konut ve 54 dükkanın yapımı başlayacak." şeklinde konuştu.

"Deprem bölgesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Belediyenin deprem bölgesinde sürdürdüğü çalışmalardaki son durum hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi ülkemiz, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendiren depremlerle sarsıldı. Felaketin ilk saatlerinden itibaren Şehzadeler Belediyesi olarak harekete geçtik ve yaraların sarılabilmesi için çalışmalarımızı gerek deprem bölgesinde gerekse de ilçemizde sürdürüyoruz. Bölgede çalışma yapan iş makinalarımız ve personellerimiz çalışmalarını tamamlayıp dönüş yolundalar. Öte yandan Adıyaman’da verdiğimiz aşevi hizmetimiz devam ediyor. Son olarak imar ve fen işlerinden 2 mimar ve 2 mühendis arkadaşımız daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebiyle bölgedeki hasar tespit çalışmalarına destek vermek için Adana ve Diyarbakır illerimize görevlendirildiler. Oradaki çalışmalara katılıyorlar. Talep edildikçe gerek personelimiz gerekse araçlarımızla bölgedeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Belediyeye 11 yeni aracın daha alınmasının kararlaştırıldığı toplantıda 13 gündem maddesi karara bağlandı.