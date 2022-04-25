Manisa’nın efeleri 2. Lig yolunda

Yeni kurulan Manisa İl Gençlikspor Erkek Voleybol Takımı, 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında başlatılan altyapı çalışmaları ile oluşturulan İl Gençlikspor Erkek Voleybol Takımı, İzmir’de yapılan Bölgesel Lig müsabakalarında fırtına gibi eserek adını final müsabakalarına yazdırdı. Sırasıyla İzmir Kemalpaşa 1881’i 3-0, İzmir Ayrancılar Gençlik takımını 3-0 yenen Manisa’nın efeleri, hedefini 2. Lig olarak belirledi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, verilen emeklerin meyvesini almaya başladıklarını belirterek, ana hedeflerinin Türk voleyboluna sporcu kazandırmak olduğunu söyledi. İl Müdürü Öztürk, başarıda emeği geçen sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, tüm ekibe finallerde başarılar diledi.

Çok mutlu olduklarını belirten takım antrenörleri Hakan Aşkan ve Muhammet Ağaoğlu ise disiplinli çalışmalar neticesinde Manisa’ya iyi bir erkek voleybol takımı kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.