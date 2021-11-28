Manisa’nın dev adamları dolu dizgin

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 9’uncu haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Bornova Belediye Karşıyaka’yı 83-77 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 9’uncu hafta maçında evinde Bornova Belediye Karşıyaka’yı ağırladı. Mücadelede ilk periyot başabaş bir oyuna sahne olurken skor 16-16 ile şekillendi. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan yeşil-beyazlı ekip ilk yarının son dakikalarında rakip hücumları durduramayınca fark kapandı ancak soyunma odasına 35-34 üstün gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manisa BBSK, hem boyalı alandan hem de dışardan bulduğu isabetlerle 61-56’lık üstünlükle final periyoduna gitti. Final periyodunda yıldız isim Sercan Topcu kritik isabetleri ile maçın kopmasında önemli rol oynadı. Mücadeleyi 23 asist ile tamamlayan Manisa BBSK maçtan 83-77 galibiyetle ayrılarak evindeki galibiyet serisini sürdürdü. Berkay Sinirlioğlu bulduğu 15 sayı ile takıma en skorer isim olurken Andre Williamson 10 sayı, 13 ribaunt ile double-double yaptı. Diante Watkins 12 sayı, 7 asist, Tunahan Dikmen 9 sayı, 12 ribaunt, Sercan Topcu 10 sayı ile önemli katkı verdi. Mücadeleyi MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak, Mehmet Ödevli, Burak Pehlivan, Oğuz Akarfırat, Mustafa Aksoy, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da takip etti.